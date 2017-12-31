Vurularak yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 ay önce cezaevinden firar eden Özer T.’nin (33) dün akşam Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir düğün töreninde olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese gelen polisi gören cezaevi firarisi kaçmaya başladı. Peşine düşen polis, kısa süren kovalamacının ardından Özer T.’yi ateş ederek etkisiz hale getirdi. Kol ve omuz bölgesinden yaralanan Özer T., olay yerine gelen ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan Özer T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cezaevi firarisi, çıkarıldığı mahkemece yeniden firar ettiği Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Erdal Anak