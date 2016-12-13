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Vuslatının 743.Yılında Mevlana'yı Anma Töreni yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçiliği himayesinde Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Rumi Enstitüsü ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle Vuslatının 743. Yılında Mevlana’yı anma etkinliği yapıldı.

Vuslatının 743.Yılında Mevlanayı Anma Töreni yapıldı

13 Aralık 2016 17:28

YDÜ Büyük Kütüphane’ de gerçekleştirilen törene YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin, öğretim elemanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler tarafından yapılan açıklamada bu yılki etkinlikler "Birlik Vakti" temasıyla icra edildiğini ve bu mesajın çok anlamlı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Hazreti Mevlana'nın "Biz, bu dünyaya bölmeye, parçalamaya ve dağıtmaya gelmedik. Biz bu dünyaya birleştirmeye, derlemeye, toparlamaya ve büyütmeye geldik" sözünün, "Birlik Vakti" sloganıyla son derece anlamlı olduğu da ifade edildi.

ANMA ETKİNLİĞİ MEVLANA MESNEVİSİNİN BEYİTLERİYLE BAŞLADI

Vuslatının 743. Yılında Mevlana’yı anma etkinliği Yunus Emre Enstitüsü'nün tanıtım filmi ve Yunus Emre ve Mevlana Celaleddin Rumi’nin şiirleriyle Mevlanayı anma etkinliği kapsamında TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları tarafından tasavvuf müziği konseri ve ardından Sema ayini şerifi icra edildi. Program Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema gösterisiyle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Mevlana etkinliği kapsamında gerçekleştirilen anma programına emeği geçen Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçiliği, Yakın Doğu Üniversitesi ve Rumi Enstitüsüne teşekkür edilerek program sona erdi.
 

Etiketler: anma töreni, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yakın Doğu Üniversitesi


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