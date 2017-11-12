Diğer
Kategoriler

Washington Büyükelçiliğinden Gülen açıklaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade talebinin karşılanmamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Washington Büyükelçiliğinden Gülen açıklaması

12 Kasım 2017 01:21

Yapılan açıklamada “Türkiye ve Türk halkı ABD'den Fetullah Gülen'in yargılanabilmesi için derhal Türkiye'ye iadesini beklemektedir. Bütün suçlamalara rağmen Gülen'in ABD'de tutulmaya devam etmesi Türk halkı için şaşkınlık ve derin üzüntü uyandırmaktadır” sitemi dile getirilerek “Gülen'in iadesinin gerçekleşmesi için ABD'li meslektaşlarımızla, ikili iade sözleşmesi kapsamında koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz" denildi. Ayrıca açıklamada, FETÖ elebaşı Gülen'in hukuk dışı yollarla Türkiye'ye kaçırılma iddialarının yalan olduğu vurgulanarak “Türk hükumeti yasal olmayan hiçbir şey yapmamıştır. Türkiye'nin, Fetullah Gülen'in iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir" ifadesi kullanıldı.

Etiketler: Fethullah Gülen, fetö, Washington

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç