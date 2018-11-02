Washington Post'tan flaş iddia! Veliaht Prens, Beyaz Saray'a...

Washington Post'a yer alan haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton'e, Cemal Kaşıkçı'nın Müslüman Kardeşler örgütün üyesi olduğunu söylediği kaydedildi. New York Times'ın haberinde ise arkadaşlarının Cemal Kaşıkçı'nın küçük yaşlarda Müslüman kardeşler teşkilatına üye olduğu ancak daha sonra faaliyetlerini durdurduğunu söylediği yer aldı.

Arap baharının başladığı 2011 yılında Cemal Kaşıkçı'nın birkaç İslam ülkesinde güç kazanan radikal Müslüman grupları desteklediğine dikkat çekildi.

Kaşıkçı ailesinin ise Cemal Kaşıkçı'nın Müslüman Kardeşler üyesi olduğu iddiasını yalandığı, Cemal Kaşıkçı'nın da son yıllarda defalarca bu bu iddiaları yalanladığı belirtildi.

Kaşık ailesi Washington Post gazetesine gönderdiği bir mesajda "Cemal Kaşıkçı'nın hiçbir şekilde tehlikeli bir şahıs olma ihtimali yoktur. Bunun aksini iddia etmek çok gülünçtür” dediği kaydedildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, iddia edilen telefon görüşmesini, Kaşıkçı'nın kaybolmasından bir hafta sonra 9 Ekim'de yaptığı belirtildi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bu görüşmede Beyaz Saray'a ABD -Suudi ittifakını koruma çağrısında bulunduğu belirtildi.