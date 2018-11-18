Washington Post'un iddiasına yalanlama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İstanbul'da Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında Washington Post'ta çıkan iddia üzerine açıklamada bulundu. Sözcü Nauert, İstanbul'da Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde CIA'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tuttuğu yönündeki haberleri yalanladı. Nauert, "ABD hükümetinin nihai bir sonuca vardığını gösteren son rapor ve haberler yanlış ve gerçeği yansıtmıyor” dedi. Sözcü Nauert, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Kaşıkçı, cinayetiyle ilgili çok sayıda cevapsız soru var. Dışişleri Bakanlığı olarak konuyla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışan sorumluları ortaya çıkarmak için diğer ülkelere ile de çalışmaya devam edeceğiz. Planlanan cinayete bağlı olanları sorumlu tutmak için ek tedbirler almaya devam edeceğiz. Ve bunu, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki önemli stratejik ortaklık ilişkilerimizi sürdürerek yapacağız.”