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Washington’da tarihi gün

Donald Trump ve eşi Melania Trump, Beyaz Saray’a ilk adımını attı.

Washingtonda tarihi gün

20 Ocak 2017 18:30
Washington’da tarihi gün - Tıkla İzle

ABD’de merakla beklenen tarihi gün başladı. ABD’de Kasım ayında yapılan seçimde ülkenin 45’inci başkanı seçilen Donald Trump bugün görevi Barack Obama’dan teslim alıyor. Yaklaşık 900 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilecek tören 200 milyon dolara mal olurken, Donald Trump ve eşi Melania Trump, Beyaz Saray’a ilk adımını attı. Beyaz Saray kapısında Barack Obama ve eşi Michelle Obama tarafından samimi bir şekilde karşılandı. Obama, Trump’ı “Nasılsın seni görmek güzel” diyerek karşıladı. Kıs abir sohbetin ardından basına poz veren Barack Obama ile eşi Michelle Obama ve Donald Trump ile Melania Trump daha sonra Beyaz Saray’a geçti. 

Yemin törenine hazırlanan Trump protesto edildi

ABD'de bugün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından göreve resmen başlayacak olan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelişinin ardından protestolar başladı.

ABD’de tarihi gün devam ederken Beyaz Saray'a ilk adımını atan Trump, Obama tarafından karşılandı. Trump’ın Beyaz Saray’a gelmesinin ardından beklenen protestolar da başladı. Beyaz Saray’ı kongreye bağlayan cadde üzerinde Trump karşıtı binlerce kişi bir araya geldi. “Bizim başkanımız değil” sloganları atan gruba polis müdahale etti. 

Trump, yemin için kongre yolunda

ABD’nin 45 inci Başkanı Donald Trump yemin töreni için Kongre’ye gitmek üzere Barack Obama ile Beyaz Saray’dan ayrıldı. 

ABD’de tarihi devir teslim töreni, devam ediyor. Kasım ayında ülkenin 45’inci başkanı seçilen Donald Trump, bugün 900 bin kişinin katıldığı törenle görevi Barack Obama’dan teslim alacak. Kongre’de gerçekleştirilecek yemin töreni öncesi Beyaz Saray’a ilk adımını attılar. Beyaz Saray kapısında Barack Obama ve eşi Michelle Obama tarafından samimi bir şekilde karşılanan Donald Trump ve eşi Melaine Trump bir süre Beyaz Saray’da kaldı. Daha sonra ilk olarak Melaine Trump ve Michelle Obama ardından da Donald Trump ve Barack Obama ayrıldı.

Donald Trump, gerçekleştirilecek yemin töreninin ardından görevi resmen Obama’dan devralmış olacak. Törene Hilary Clinton da katılıyor.

Etiketler: beyaz saray, Donald Trump, Melania Trump


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