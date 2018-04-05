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Washington’da Türkiye Büyükelçiliği önündeki kavgayla ilgili 2 Türk’e tahliye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Türkiye Büyükelçiliği önündeki kavgaya karışan ve 10 aydır tutuklu olan Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım’ın tahliyelerine karar verildi.

Washingtonda Türkiye Büyükelçiliği önündeki kavgayla ilgili 2 Türke tahliye

05 Nisan 2018 21:32

ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs 2017'deki ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutu önünde çıkan kavga nedeniyle açılan davanın iki tutuklu sanığı, Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin’in Washington’da görülen mahkemesinde tahliyelerine karar verildi. 

Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin’in evraklarının tamamlanmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutuna vardığında kendisini karşılamaya gelenler ile protestocular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavga sırasında her iki taraftan da yaralananlar olmuştu. 

ABD hükümetinin tepkisine yol açan kavganın ardından Temsilciler Meclisi, Türkiye'yi kınayan bir tasarı kabul etmişti. ABD yargısına da taşınan olay, iki ülke arasında gergin olan ilişkilerde yeni bir krize yol açmıştı.  

 

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