Washington’da Türkiye Büyükelçiliği önündeki kavgayla ilgili 2 Türk’e tahliye

ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs 2017'deki ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutu önünde çıkan kavga nedeniyle açılan davanın iki tutuklu sanığı, Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin’in Washington’da görülen mahkemesinde tahliyelerine karar verildi.

Eyüp Yıldırım ve Sinan Narin’in evraklarının tamamlanmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutuna vardığında kendisini karşılamaya gelenler ile protestocular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavga sırasında her iki taraftan da yaralananlar olmuştu.

ABD hükümetinin tepkisine yol açan kavganın ardından Temsilciler Meclisi, Türkiye'yi kınayan bir tasarı kabul etmişti. ABD yargısına da taşınan olay, iki ülke arasında gergin olan ilişkilerde yeni bir krize yol açmıştı.