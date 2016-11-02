Diğer
Kategoriler

Washington’dan Gülen itirafı

İsmini gizli tutan bir ABD Dışişleri yetkilisi, Bekir Bozdağ’ın ziyaretinden birkaç gün sonra konuştu: Türk hükümetinin, Gülen hakkındaki suçlamalar için yeterli ve makul gerekçeleri var.

Washingtondan Gülen itirafı

02 Kasım 2016 07:52

ABD medyasına konuşan üst düzey bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz'daki darbe girişiminin arkasında olduğuna dair iddialarında doğruluk payı olabileceğini söyledi. Yetkili, Türkiye'nin Gülen ve takipçileri hakkındaki suçlamaların ciddiye alınması için yeterli gerekçe olduğunu da belirtti.

'ŞÜPHELİ FİNANSAL BİR YAPISI VAR'
ABD merkezli Associated Press haber ajansında yayımlanan habere göre, Amerikalı diplomat, Gülen tarafından yönetilen vakıf ve eğitim kuruluşlarının şüpheli bir yapısı ve finansmanı olduğunu vurgulayarak, "Kendi halinde dini bir hareketten çok organize suç örgütlerinin kara para aklamak için para saklayan kişileri gibi görünüyorlar. Gülen hakkındaki iddialarda haklılık payı olabilir. Türk hükümetinin Fetullah Gülen hakkındaki suçlamaları için yeterli ve makul gerekçeler var" dedi. Söz konusu yetkili, Türkiye'nin, darbe girişiminin arkasında, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in olduğuna ilişkin ABD makamlarına ilettiği belgelerin incelenmesine devam edildiğini de hatırlattı. İsminin gizli kalması kaydıyla ABD'li gazetecilere konuşan Amerikalı yetkili bu açıklamayı Bekir Bozdağ'ın Washington'a yaptığı ziyaretin ardından gerçekleştirdi. Bozdağ, mevkidaşı ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch'e 95 dakikalık görüşme sırasında Gülen'in darbe öncesi suçlarıyla ilgili Amerikalıların talebi doğrultusunda ek belgeler verdi. Tüm bunlar Amerikalılarda genel bir fikir değişikliği olduğunun kanıtı olarak gösteriliyor. "Amerikan medyasının ilgisi de ABD tarafını açıklama yapmaya itmiş olabilir" değerlendirmesi yapılıyor.

'KESİNLİKLE BİR ADIM ATILACAK'
Bakan Bozdağ'ın görüşmeleriyle ilgili bilgi veren heyetten başka bir kaynak ise Amerikalı bakanın Gülen dosyasını hassasiyetle inceleyecekleri sözünü verdiğini söyledi. Fakat herkesin ortak görüşü dosya ile ilgili adımın ocak ayından önce atılmasının zor olduğu yönünde. Üst düzey bir Türk diplomat ise, Amerikalıların Gülen meselesini artık anladıklarını ve bu konuyla ilgili kesinlikle bir adım atacaklarını söyledi. Diplomat, "Bununla ilgili bir şey yapacaklar. Fakat ikili ilişkileri asıl zorlayan şey sahadaki gelişmeler. Rakka operasyonu ve Irak. YPG ile işbirliği. Asıl sıkıntılar burada" şeklinde konuştu.

RAGIP SOYLU / SABAH

Etiketler: ABD Dışişleri yetkilisi, bekir bozdağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!