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Weah babasının izinde

Efsane futbolcu George Weah'ın 18 yaşındaki oğlu Timothy Weah, Paris Saint Germain’de babası gibi gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Weah babasının izinde

03 Mart 2018 14:09

Monaco, PSG, Milan, Manchester City, Chelsea, Marsilya gibi takımlarda forma giyen ve şu anda Liberya’nın Cumhurbaşkanı olan George Weah’ın oğlu Timothy Weah babasının izinden gidiyor. Paris Saint Germain forması giyen 18 yaşındaki oyuncu UEFA Gençlik Ligi’nde gösterdiği performansla A takıma yükseldi. Gençlik liginde oynadığı 7 maçta 1 gol ve 1 asist yapan Weah takımında göze çarpan isimlerden biri oldu. Sol ve sağ kanat mevkilerinde oynayabilen genç futbolcu bu akşam PSG’nin oynayacağı Troyes maçında Teknik Direktör Unai Emery’nin şans vermesi durumunda ilk kez sahaya çıkacak.  

Ozan Buğra Koşar
 

 

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