Webnak’tan sürücülere hediye fırsatı

Taşımalarını Webnak ile yapan ve konum bilgilerini sürekli açık tutan sürücüler yıl boyunca topladığı puanlar değerinde dilediği hediyeyi alabilecekler.

Lojistik sektörünü dijital ortama taşıyan ve sunduğu ücretsiz sigorta hizmetiyle firmaların ürünlerini güvence altına alan firmalardan Webnak, sürücüler için yeni kampanyasını açıkladı. 'Webnak Sürücü Programı' adı verilen program sayesinde Webnak uygulamasını kullanan sürücüler, kazandıkları puanlarla farklı hediyeler kazanma fırsatı yakalayacak. Webnak’la taşıma yapıp, konum bilgilerini sürekli açık tutan sürücüler yıl boyunca topladığı puanlar ile kazandığı puana uygun dilediği hediyeyi alabilirken; Samsung telefon, LG televizyon ve hepsiburada.com’dan hediye kazanma şansına da sahip olacak.

Yapılan açıklamada; uygulamayı kullanan ve bu sayede taşıma yapan sürücüler, belgelerini sistem üzerinden yüklemesi halinde Webnak’tan alınan her yük için 1000 puan kazanacak. Uygulamasını ve konumunu açık tutan sürücüler ise her gün için ekstra 125 puan daha kazanabilecek. Kazanılan puanlar 'Webnak Puanım' ekranından takip edilebilirken; sürücüler, hediyelerin bulunduğu 'Webnak Hediye Dükkanı'ndan seçtikleri hediyelerle puanlarını harcayabilecekler.

