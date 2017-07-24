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Welinton Souza Silva, Alanyaspor’da

Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Katar’ın Al-Khor takımında forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Welinton Souza Silva, Alanyasporda

24 Temmuz 2017 11:44

Alanya Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine futbolcunun yanı sıra Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu katıldı. Hasan Çavuşoğlu, Brezilyalı Welinton için aldıkları referansların çok iyi olduğunu anlatarak, "Teknik heyet ve scout ekibimiz tarafından izlenen bir oyuncuydu. Breziya Serie A’da uzun yıllar oynadı. Flamengo’da şampiyonluk yaşadı. Stoper bölgesinde de eksiklerimiz vardı. Çok katkı sağlayacağını inanıyor, kendisine hoş geldin diyorum. İnşallah camiamıza hayırlı uğurlu olur" dedi.

Welinton Souza Silva ise "Her şeyden önce böyle bir transferin gerçekleştiği için çok mutluyum. Burada çok güzel karşılandım, daha önce de Alanya şehri hakkında bilgilerim vardı, referanslar çok iyiydi. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve beni tercih edenleri yanıltmayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Alanyaspor için çok güzel bir sezon geçecek, bunun için her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.
Daha önce Bülent Uygun’un çalıştırdığı Katar’ın Umm Salal, Alex De Souza’nın da formasını giydiği Coritiba ve Vagner Love’ın oynadığı Flamengo formasını terleten Welinton 8 kez de Brezilya U20 Milli Takımı’na seçilmişti. 

Etiketler: ALANYASPOR, Welinton


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