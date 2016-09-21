Spor Toto Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor'un kendi evinde oynadığı Akhisar Belediye Gençlik Spor karşılaşmasında gol atamayan Welitton Soares Morais, ligin ikinci karşılaşması olan Fenerbahçe maçında 27. ve 45. dakikada iki gol atma başarısı gösterdi. Welitton'un iki ve Ufuk Budak'ın attığı gollerle Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanından bir puan alarak evine döndü.

Ligin üçüncü maçında ise Kayserispor kendi evinde Galatasaray'ı konuk etti. Kayserispor'un forveti Welitton bu karşılaşmayı da boş geçmedi ve 40. dakikada attığı gol ile takımının bu zorlu karşılaşmadan da bir puan almasında büyük pay sahibi oldu.

Welitton, Ziraat Türkiye Kupası maçında deplasmanda oynanan Orhangazispor karşılaşmasının uzatmalarında attığı gol ile Kayserispor'un tur atlamasında pay sahibi oldu.

WELİTTON'UN KARİYERİ

Welliton, profesyonel kariyerine 2006 yılında Goiás'da başladı. 29 maçta 10 gol attı. Aynı yıl Ituano kulübüne kiralandı. Welliton, 2. Goiás döneminde 26 maçta 6 gol attı. Ardından Temmuz 2007 tarihinde Rus takımı Spartak Moskova'ya transfer oldu. Spartak Moskova'da ilk golünü 25 Ağustos 2007'de Rubin Kazan'a attı. Welliton, Spartak takımında toplam 133 lig maçında 81 gol attı. 2014 yılına kadar Grêmio, São Paulo ve La Liga ekibi Celta de Vigo'da kiralık oynayan Welliton, Ağustos 2014'te Mersin İdman Yurdu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adı Eskişehirspor ve Bursaspor gibi takımlarla da anılan Welliton, transferden sonra Serkan Balcı ile yaptığı imza töreninde "Mersin'e geldiğim için mutluyum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerinde bulundu. İlk maçına 20 Eylül 2014 tarihinde Rizespor karşısında çıkan Welliton, ilk golünü ise 24 Eylül 2014 tarihinde Türkiye Kupası maçında Kemer Tekirovaspor'a attı. Süper Lig'de ise ilk golünü 8 Kasım 2014 tarihinde Balıkesirspor'a attı.

1 Temmuz 2016'da bonservissiz olarak Kayserispor'a transfer olan Welitton 2 yıllık sözleşme imzaladı.