Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Welitton atıyor, Kayserispor puanı kapıyor

Welitton atıyor, Kayserispor puanı kapıyor

Kayserispor'un forvet oyuncusu Welitton, önemli karşılaşmalarda attığı gollerle, sarı-kırmızılı takımın puan almasında önemli rol oynadı.

Welitton atıyor, Kayserispor puanı kapıyor

21 Eylül 2016 10:50

Spor Toto Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor'un kendi evinde oynadığı Akhisar Belediye Gençlik Spor karşılaşmasında gol atamayan Welitton Soares Morais, ligin ikinci karşılaşması olan Fenerbahçe maçında 27. ve 45. dakikada iki gol atma başarısı gösterdi. Welitton'un iki ve Ufuk Budak'ın attığı gollerle Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanından bir puan alarak evine döndü.

Ligin üçüncü maçında ise Kayserispor kendi evinde Galatasaray'ı konuk etti. Kayserispor'un forveti Welitton bu karşılaşmayı da boş geçmedi ve 40. dakikada attığı gol ile takımının bu zorlu karşılaşmadan da bir puan almasında büyük pay sahibi oldu.
Welitton, Ziraat Türkiye Kupası maçında deplasmanda oynanan Orhangazispor karşılaşmasının uzatmalarında attığı gol ile Kayserispor'un tur atlamasında pay sahibi oldu.

WELİTTON'UN KARİYERİ

Welliton, profesyonel kariyerine 2006 yılında Goiás'da başladı. 29 maçta 10 gol attı. Aynı yıl Ituano kulübüne kiralandı. Welliton, 2. Goiás döneminde 26 maçta 6 gol attı. Ardından Temmuz 2007 tarihinde Rus takımı Spartak Moskova'ya transfer oldu. Spartak Moskova'da ilk golünü 25 Ağustos 2007'de Rubin Kazan'a attı. Welliton, Spartak takımında toplam 133 lig maçında 81 gol attı. 2014 yılına kadar Grêmio, São Paulo ve La Liga ekibi Celta de Vigo'da kiralık oynayan Welliton, Ağustos 2014'te Mersin İdman Yurdu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Adı Eskişehirspor ve Bursaspor gibi takımlarla da anılan Welliton, transferden sonra Serkan Balcı ile yaptığı imza töreninde "Mersin'e geldiğim için mutluyum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerinde bulundu. İlk maçına 20 Eylül 2014 tarihinde Rizespor karşısında çıkan Welliton, ilk golünü ise 24 Eylül 2014 tarihinde Türkiye Kupası maçında Kemer Tekirovaspor'a attı. Süper Lig'de ise ilk golünü 8 Kasım 2014 tarihinde Balıkesirspor'a attı.

1 Temmuz 2016'da bonservissiz olarak Kayserispor'a transfer olan Welitton 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Etiketler: Kayserispor, Welitton


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!