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Wellington Tom, Elazığspor’a veda etti

Bugün oynanacak olan İstanbulspor maçıyla sezonu tamamlayacak olan Tetiş Yapı Elazığspor’un, Brezilyalı oyuncusu Wellington Tom, sosyal medya hesabından kulübe veda etti.

Wellington Tom, Elazığspora veda etti

04 Mayıs 2018 14:26

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor’da, sözleşmesi 31 Mayıs itibariyle sona erecek olan Brezilyalı kanat oyuncusu Wellington Tom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulübe veda etti. 3 sezon önce Medipol Başakşehir’den Bordo-Beyazlı renklere bağlanan Tom, sürati ile ligin dikkat çeken isimleri arasındaydı. Tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından, “Bu 3 yıl boyunca Elazığ'a teşekkürler. Bütün bu süre boyunca yaşadığım kulüpteki tüm insanlara teşekkür ediyorum ve özellikle beni çok iyi karşıladığı için tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Herkese teşekkürlerimi bildiriyorum. Burada çok mutlu oldum” mesajını paylaşarak kulübe veda etti.


33 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Elazığspor ile 27 maçta 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.  

 

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