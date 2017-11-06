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West Ham, Bilic ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.

West Ham, Bilic ile yollarını ayırdı

06 Kasım 2017 14:22

West Ham United, bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Slaven Bilic ile yollarını ayırdı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hırvat çalıştırıcının bugün itibari ile görevinden ayrıldığı bildirilirken, kendisine kulübe olan hizmetleri için teşekkür edildi. Açıklamada, yeni teknik direktör için çalışmaların başlatıldığı ve önümüzdeki günlerde gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Bilic yönetiminde geçtiğimiz sezon Premier Lig’i 11. sırada tamamlayan West Ham United, bu sezon ise 11 hafta sonunda topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. 

Etiketler: Bilic, İngiltere, West Ham

 

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