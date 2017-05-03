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Whatsapp çöktü mü? |Whatsapp neden açılmıyor?

Whatsapp'a giriş yapılamıyor. Dünyanın en çok kullanılan iletişim uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. WhatsApp'ın siber saldırıların hedefi olduğu düşünülüyor. Whatsapp çöktü mü? Sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları yayılmaya başladı. Whatsapp'a giremeyen insanlar bu sorunun cevabını aramaya başladı. Bazı kullanıcıların Whatsapp'ı çalışmamaya başlayınca sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Whatsapp çöktü mü? |Whatsapp neden açılmıyor?

03 Mayıs 2017 23:50


Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olduğu düşünülüyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor. 

Gece saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Diğer taraftan Whatsapp'ı düzgün çalışan kullanıcılar olayı duyunca şaşırdılar. Şu an için Whatsapp'ın neden çalışmadığı konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

Etiketler: çökme, sosyal medya, whatsapp, whatsapp kullananlar dikkat


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