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Whatsapp fuhuş hattından yakayı ele verdiler

Adana'da düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 4 kişinin, anlık mesajlaşma programı Whatsapp'tan fotoğrafını gösterdikleri kadınlar ile müşterilerine fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı.

Whatsapp fuhuş hattından yakayı ele verdiler

25 Aralık 2016 09:52
Whatsapp fuhuş hattından yakayı ele verdiler - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eyüp Ö., Aytekin B., Hasan S. ve Suriye uyruklu Yıldız K.'nin "fuhşa aracılık, yer temin ve fuhşa teşvik ettiği" bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda savcılıktan zanlıları takip için izin alan polis harekete geçti. Yapılan takip sonucunda zanlıların bir telefon numarası üzerinden müşterilerle görüştüğü belirlendi.
Whatsapp fuhuş hattı kurmuşlar
Polis bunun üzerine müşteri kimliğinde belirlenen telefon numarasını arayıp kadın talebinde bulundu. Telefondaki şahıs kadın isteyen polise ellerinde çok kadın olduğunu fiyatlarında kadınlar göre değiştiğini söyleyerek "Whatsapp'tan kadınların fotoğrafını atayım siz beğenin ona göre haberleşelim" dedi. Bu güreşmeden sonra müşteri kimliğindeki polisin telefonuna Whatsapp'tan çok sayıda kadının cinsel içerikli fotoğrafları geldi. Polis kadınlardan birini seçtikten sonra verilen adrese gitti.
Zanlılardan biri eşini de getirdi
Polis, gittiği adreste 300 lira para ödediği şahsı, suçüstü yakaladı. Polis, zanlı ile mağdur kadını emniyete getirerek sorguya aldı.
Bu arada, polis diğer 1'i kadın 3 zanlıyı da yakalayıp emniyete getirdi. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Ancak polis müşteri kimliğinde Hasan S.'yi aradığında Hasan S.'de Yıldız K.'yi aradığı, Yıldız K.'nin de Eyüp Ö.'yü aradığı Eyüp Ö.'nün ise resmi nikahlı eşi Meltem Ö.'yü fuhuş yapması için polise getirdiği, ayrıca Aytekin B.'nin Suriye uyruklu Yıldız K.'ye fuhuş yaptırdığı, Suriyeli kadının da iki kadına zaman zaman fuhuş yaptırdığını tespit etti. Zanlıların fuhşu da otoyola çıkarak ya da otel odalarında yaptığı belirlendi. 4 zanlı da ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Zanlıları sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hasan S. ile Aytekin B. tutuklanırken, Yıldız K. ev hapsi, Eyüp Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  


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