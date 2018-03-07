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WhatsApp güncelleme nasıl yapılır? | WhatsApp güncelleme linki

WhatsApp güncellemesi nasıl yapılır? Son yılların en çok kullanılan uygulamalarından biri de WhatsApp. Bu uygulama ile karşınızdaki ile anlık mesajlaşabilir ve görüntülü konuşabilirsiniz. WhatsApp gün geçmeden kendini yeniliyor ve bir çok güncelleme geliyor. Peki WhatsApp güncellemesi nasıl yapılır? WhatsApp güncelleme geldi mi? İşte WhatsApp güncellemesi ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler...

WhatsApp güncelleme nasıl yapılır? | WhatsApp güncelleme linki

07 Mart 2018 10:15

WhatsApp gün geçtikçe kendine özellikler katarak gelişiyor. Her güncelleme de üzerine özellik katan WhatsApp, herkes tarafından en çok kullanılan uygulama oldu. WhatsApp güncellemesinin geldiği duyan kullanıcılar telefona sarılıp güncelleme yapmak için yarışıyor. Peki WhatsApp güncellemesi nasıl yapılır? Andorid için WhatsApp nasıl güncellenir? iPhone'lerde WhatsApp güncelleme nasıl olur? İşte WhatsApp güncelleme linkleri;

WHATSAPP'I NASIL GÜNCELLERİM? 

WhatsApp'ı telefonunuzdaki mağaza uygulamasından kolayca güncelleyebilirsiniz.

Android için, telefonunuzdaki Play Store uygulamasında WhatsApp'ı arayın ve Güncelle'ye dokunun.

WHATSAPP'I ANDROİD TELEFONUNUZDA GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

iPhone için, telefonunuzdaki App Storeuygulamasında WhatsApp'ı arayın ve Güncelle'ye dokunun.

WHATSAPP'I iPHONE TELEFONUNUZDA GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Windows Phone için, telefonunuzdaki Microsoft Mağaza uygulamasında WhatsApp'ı arayın ve Güncelle'ye dokunun.

WHATSAPP'I WİNDOWS PHONE'DE GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Her zaman WhatsApp'ın en son sürümünü kullanmanızı tavsiye ederiz. En son sürüm en yeni özellikleri sunar ve hata iyileştirmeleri içerir.

WHATSAPP NEDİR? WHATSAPP ÖZELLİKLERİ

Mesajlaşma

Aile ve arkadaşlarınızla ücretsiz* mesajlaşın. WhatsApp, mesaj göndermek için telefonunuzun İnternet bağlantısını kullanır, böylece SMS ücreti ödemezsiniz.

İletişimde kalmak isteyeceğiniz gruplar

Aileniz veya çalışma arkadaşlarınız gibi sizin için çok önemli olan gruplarla iletişimde kalın. Grup sohbetleriyle tek seferde 256 kişiye kadar mesaj, fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Ayrıca grubunuza isim verebilir, sessize alabilir veya bildirimleri tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Web ve masaüstünde WhatsApp

Web ve masaüstündeki WhatsApp ile tüm sohbetlerinizi bilgisayarınızla sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. Böylece hangi cihazdan sohbete devam etmek sizin için daha kolaysa onu tercih edebilirsiniz. Masaüstü uygulamasını indirin veya başlamak için web.whatsapp.com adresine gidin.

WhatsApp sesli ve görüntülü arama

Sesli arama sayesinde aile ve arkadaşlarınızla, başka bir ülkede olsalar bile, ücretsiz*, konuşabilirsiniz. Ayrıca, ses veya yazı yeterli olmadığında, ücretsiz * görüntülü arama sayesinde yüz yüze sohbet etme şansınız olur. WhatsApp sesli ve görüntülü arama, veri planınızdaki dakikalar yerine telefonunuzun İnternet bağlantısını kullanır. Böylece pahalı arama ücretleri için endişe etmenize gerek kalmaz.

Uçtan uca şifreleme

En kişisel bazı anlarınızı WhatsApp üzerinden paylaşıyorsunuz, işte bu nedenle uygulamamızın en son sürümünde uçtan uca şifrelemeyi geliştirdik. Uçtan uca şifrelendiğinde, gönderdiğiniz mesajlar ve aramalarınız korunmuş olur. Sadece siz ve iletişimde olduğunuz kişi bunları okuyabilir veya dinleyebilir, aradaki hiçkimse, WhatsApp bile bunları okuyamaz ve dinleyemez.

Fotoğraflar ve videolar

WhatsApp üzerinden anında fotoğraf ve video gönderin. Hatta, sizin için en önemli olan anları yakalamak için dahili kamerayı kullanabilirsiniz. Bağlantınız yavaş bile olsa, WhatsApp'la hızlıca fotoğraf ve video gönderebilirsiniz.

Belge Paylaşmak Artık Çok Kolay

E-posta ve dosya paylaşma uygulamalarıyla uğraşmadan PDF, belge, e-tablo, slayt gösterisi ve daha fazlasını gönderin. 100 MB'a kadar belge gönderebilirsiniz, böylece dilediğiniz herkese kolayca ne isterseniz gönderebilirsiniz.

Sesli mesajlar

Bazen, sesiniz herşeyi anlatmaya yeter. Sadece tek bir dokunuşla, kısa bir merhaba demek ya da daha uzun bir hikaye anlatmak için bir Sesli Mesaj kaydedebilirsiniz.

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