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'Whatsapp' İle randevu dönemi

Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde oluşturulan ’whatsapp’ hattı ile hastalar cep telefonlarından tedavi için randevu alabileceği açıklandı.

Whatsapp İle randevu dönemi

31 Ekim 2017 16:24

Kilis Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr.İsmail Karakoyunlu, yeni randevu sistemi hakkında bilgi verdi. Kurulan whatsapp hattı ile cep telefonundan randevi alınabileceğini belirten Karakoyunlu, "Geçtiğimiz günlerde Ağız ve Diş Sağlığı merkezimizde hastalara SMS yoluyla e-reçete bilgilendirme sistemine de geçiş yapmıştık. Bu yeni uygulamamızla WhatsApp üzerinden randevu almak isteyen hastalarımız, akıllı telefonların ’WhatsApp’ üzerinden T.C. numarasını, adını ve soyadını, istediği polikliniği yazıp hekimini seçerek bizden randevu talep ediyor. Yetkili görevlimiz en geç yarım saat içinde hastaya dönüş sağlayarak, randevusu hakkında bilgi veriyor. Bilgisayar üzerinden alınan mesajlara anında geri dönüş sağlanarak bilgi veriliyor. Daha hızlı erişim sağlanarak hizmetin kalitesi ve hastalarımızın memnuniyeti artıyor. WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla, mesai günleri 08:00-17:00 saatleri arası randevu alabilecekleri telefon numaramız ’0 545 978 79 00’ olup her geçen gün sağlık merkezlerimizdeki hizmet kalitemizi artırmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak hedef ve kararlılığındayız" dedi. 

Etiketler: whatsapp

 

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