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WhatsApp kullananlara müjde! Yeni özellikler geldi

WhatsApp son güncellemesi ile platformda 3 yenilik birden getirdi.

WhatsApp kullananlara müjde! Yeni özellikler geldi

25 Ocak 2017 10:31

Son dönemde platforma getirdiği yenilikler ile adını duyuran WhatsApp yine bir güncelleme ile gündeme geldi. Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 3 yeni özellik birden geldi.

İşte o özellikler:

- Yeni güncellemelerle kullanıcılar artık internet olmadan da kişi listesindekilere mesaj gönderebilecek.

-Kişi interneti olmadığı bir anda mesajı gönder komutu verecek WhatsApp, telefon yeniden bağlandığında mesajlar sırasıyla gönderilecek. 

-Bir diğer özellikse depolama ile ilgili. Yeni veri kullanım ekranı sayesinde kullanıcılar telefonun depolama alanı daha rahat yönetilebilecek.

- Bunların dışında WhatsApp'a tek seferde 30 fotoğraf veya video gönderme özelliği getirildi.


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