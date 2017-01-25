Son dönemde platforma getirdiği yenilikler ile adını duyuran WhatsApp yine bir güncelleme ile gündeme geldi. Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 3 yeni özellik birden geldi.
İşte o özellikler:
- Yeni güncellemelerle kullanıcılar artık internet olmadan da kişi listesindekilere mesaj gönderebilecek.
-Kişi interneti olmadığı bir anda mesajı gönder komutu verecek WhatsApp, telefon yeniden bağlandığında mesajlar sırasıyla gönderilecek.
-Bir diğer özellikse depolama ile ilgili. Yeni veri kullanım ekranı sayesinde kullanıcılar telefonun depolama alanı daha rahat yönetilebilecek.
- Bunların dışında WhatsApp'a tek seferde 30 fotoğraf veya video gönderme özelliği getirildi.