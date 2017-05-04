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  • Whatsapp neden yok ve neden çöktü? Whatsapp neden girilmiyor? -Erişim sıkıntısı- 03 Mayıs 2017

Whatsapp neden yok ve neden çöktü? Whatsapp neden girilmiyor? -Erişim sıkıntısı- 03 Mayıs 2017

Whatsapp'a bu akşam itibariyle erişim sıkıntısı yaşanıyor. Whatsapp neden girilmiyor sorusu şuan sosyal medyada en çok dillendirilen soru oldu. Peki Whatsapp neden çöktü? Whatsapp ne zaman açılacak? İşte aklınıza takılan bu sorulara cevap niteliğindeki haberimiz... İnsanlar en çok bu sorunun cevabını merak etmeye başladı.

Whatsapp neden yok ve neden çöktü? Whatsapp neden girilmiyor? -Erişim sıkıntısı- 03 Mayıs 2017

04 Mayıs 2017 00:08

Whatsapp'a bu akşam erişim engellendi. Bu akşam saat 22.00'dan sonra herkes sosyal medyaya Whatsapp'a ne oluyor, sorusunu sormaya başladı.

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olduğu düşünülüyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.

Gece saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Diğer taraftan Whatsapp'ı düzgün çalışan kullanıcılar olayı duyunca şaşırdılar. Şu an için Whatsapp'ın neden çalışmadığı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. 

Yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı

Whatsap'ta yazdıklarım gitmiyor

"WhatsApp'ta yazdıklarım gitmiyor" diyenler merak etmeyin. Sorun geçici olduğundan herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. 

Etiketler: 3 mayıs 2017, Erişim sıkıntısı, neden çöktü, niye girilmiyor, vatsapp, watsap, watsapp neden açılmıyor, whatsapp, WhatsApp neden açılmıyor


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Toplam Yorum (39)

  • Şükrü sit : 25 Aralık 2016, Pazar 23:44
    11
    Ben üç aydir facebook a giremiyorum neden
  • bende youtuba girmiyor :D : 24 Aralık 2016, Cumartesi 22:48
    11
    yutub a girilmiyo
  • mehmet : 24 Aralık 2016, Cumartesi 21:14
    00
    işidin 2 türk askerini yaktığını şehit ettiğini belirtti timetv screettv büyük olasılıkla bununla alakalı youtube kapanması bu konu ile alakalı yayın yasagı olabilir
  • mr Yamyam : 24 Aralık 2016, Cumartesi 19:09
    00
    KAHROLSUN FETO PKK TURKIYE DUSMANLARI
  • Mecnun Duman : 24 Aralık 2016, Cumartesi 18:56
    11
    YouTube neden giremiyorum Yoksa paramızla rezilmi oluyoruz Acil sorunu çözün artık....
  • .. : 24 Aralık 2016, Cumartesi 17:47
    01
    2 tane askerimizi çayır çayır yaktılar onun videosu yayılmasın diye açmıyolar.
  • sosyal medya delisi : 24 Aralık 2016, Cumartesi 17:39
    00
    ben sosyal medyasız duramam inşallah biyan önce açarlar
  • youtube : 24 Aralık 2016, Cumartesi 16:13
    01
    youtube açılmıyooo offf
  • Madıfakı : 24 Aralık 2016, Cumartesi 14:04
    00
    Lanet olsun dostum dünden beri adam gibi internet kullanamıyoruz herşeyi engelliyorlar VPN ile de yavaş bağlanıyor buna sebep olanlar dead olsun dostum verdiğimiz moneyler haram zıkkım olsun
  • tannerefe sınırlenıyor : 24 Aralık 2016, Cumartesi 13:58
    01
    aynen off onlar yüzünden önemlı şeyler ızlıcektım arkadaşımla
  • Zeus : 24 Aralık 2016, Cumartesi 12:20
    1426
    İnternetle darbe yapabilirler
  • Ömer Faruk Kuru : 24 Aralık 2016, Cumartesi 10:31
    1326
    Youtube NİYE ACILMIYOR ACILACAKMI
  • neden nedennnnnnn : 24 Aralık 2016, Cumartesi 09:50
    1225
    youtube en kısa zamanda açılsın o kadar youtuber var bence açılcak
  • Aziz kocabey : 24 Aralık 2016, Cumartesi 09:44
    913
    Yeni yıla boylemi gireceğiz twitir hiç yok bu nasıl bir izmetbizden para alıyorsunuz zehirolsun sebeb olanlara
  • deniz tabanoğlu : 24 Aralık 2016, Cumartesi 08:29
    88
    yutupta gri yuvarlak dönüyo ama açılmıyoo
  • mr.can : 24 Aralık 2016, Cumartesi 08:07
    610
    hackerlara koymuyo tabi
  • Yusuf topal : 24 Aralık 2016, Cumartesi 07:03
    712
    ya yourube açılmıyor nerdeyse yılbaşı yarın noluo internet devrimimi kapandı?
  • ufuk dede : 24 Aralık 2016, Cumartesi 01:01
    913
    madem twitter youtube ye girilmiyor o zaman facebook ta kapatılsın
  • ahmet : 24 Aralık 2016, Cumartesi 00:20
    515
    Niye yuotup kapali bir aciklama yapilmiyor
  • Onur PPPamukcu : 23 Aralık 2016, Cuma 22:33
    617
    youtube gıttı ya off bende dıyom neden gırmıyorr
  • acil : 23 Aralık 2016, Cuma 21:24
    414
    Yoube acılmıyor acil biseyler yapın
  • deniz : 23 Aralık 2016, Cuma 20:57
    619
    youtube de şarkı dinlemeyi özledim yaaaaa niye açılmıyo
  • medeni ekinci : 23 Aralık 2016, Cuma 20:51
    611
    youtube ye ne oldu acaba
  • Yağmur Sena : 23 Aralık 2016, Cuma 18:51
    712
    YouTube neden açılmıyor dünden beri
  • talat.gozusirin : 23 Aralık 2016, Cuma 18:34
    515
    Youtube.neden.acilmiyor
  • Sami : 23 Aralık 2016, Cuma 17:41
    410
    Noluyor kef yutub aciliyor kef fecebok bedavami kullaniyoruz bu interneti kullanmadiğim internetin parasini aliyorlar hakkim haram olsun bir aciklama yapmadiniz
  • DENİZ : 23 Aralık 2016, Cuma 16:47
    311
    NEDEN YOUTUBE NEDEN GİRİLMİYO
  • kose : 23 Aralık 2016, Cuma 16:01
    413
    çok sacma youtube ye girilmiyooooo
  • ali kartal : 23 Aralık 2016, Cuma 15:08
    49
    youtube giremiyom yaaaa acaba olay yünden mi?
  • Açıladı : 23 Aralık 2016, Cuma 14:45
    45
    Neden olmuyo
  • barış : 23 Aralık 2016, Cuma 14:35
    1715
    2 dk internetsiz kalın ne olacak
  • osman : 23 Aralık 2016, Cuma 13:56
    66
    neden youtube neden açılmıyor
  • Ebrar Ece çalış : 23 Aralık 2016, Cuma 12:54
    66
    Youtube´un neden girilmiyor
  • tamer Ülgüt : 23 Aralık 2016, Cuma 12:16
    107
    Twitter hesabım a giriş yapamıyorum neden ve ne zaman açılacak
  • mustafa ateş : 23 Aralık 2016, Cuma 11:23
    348
    youtuba hala giris yok neden
  • youtube kullanıcısı : 23 Aralık 2016, Cuma 10:27
    117
    youtube nezaman açılcak
  • Deniz : 23 Aralık 2016, Cuma 09:59
    2218
    youtube olmazsa bende olmam ´´
  • Mehmet Tokgöz : 23 Aralık 2016, Cuma 00:16
    4248
    Neden giriş yapılmıyor Facebook
  • Mucide kezer : 22 Aralık 2016, Perşembe 23:55
    4554
    Neden facebook giriş yapılmıyor
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