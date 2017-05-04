Whatsapp neden yok ve neden çöktü? Whatsapp neden girilmiyor? -Erişim sıkıntısı- 03 Mayıs 2017

Whatsapp'a bu akşam erişim engellendi. Bu akşam saat 22.00'dan sonra herkes sosyal medyaya Whatsapp'a ne oluyor, sorusunu sormaya başladı.

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan cep telefonu uygulaması WhatsApp'ta yaklaşık 30 dakikadır iletişim sağlanamıyor. Teknik olarak veri alışverişinin sağlanamamasının sebebinin olası bir siber saldırı olduğu düşünülüyor. Kullanıcılar, sosyal medyada olayı tartışıyor.

Gece saatlerinde bazı kullanıcılar Whatsapp'da sıkıntı yaşayınca sosyal medyada 'Whatsapp çöktü' mesajları göndermeye başladı. Diğer taraftan Whatsapp'ı düzgün çalışan kullanıcılar olayı duyunca şaşırdılar. Şu an için Whatsapp'ın neden çalışmadığı konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

Yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı

Whatsap'ta yazdıklarım gitmiyor

"WhatsApp'ta yazdıklarım gitmiyor" diyenler merak etmeyin. Sorun geçici olduğundan herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok.