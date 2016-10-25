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WhatsApp video arama özelliğine kavuştu!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp görüntülü arama özelliğini kullanıcılarıyla buluşturdu.

WhatsApp video arama özelliğine kavuştu!

25 Ekim 2016 10:05

Facebook tarafından satın alındıktan sonra güncellenmeye devam eden WhatsApp şimdi de görüntülü arama özelliğine kavuştu. WhatsApp uygulamasının Android'deki beta sürümü ile artık video arama özelliği yapılyor.

Android için WhatsApp uygulamasının beta sürümüne uzun zamandır beklenen görüntülü arama özelliği nihayet geldi. WhatsApp üzerinden  video konferans yapabilmenizi sağlayan yeni özellik, internet üzerinden görüşme yapabilmenize olanak sağlıyor.

Görüntülü arama yapmak istediğiniz kişinin uygulaması güncel değilse, kişi güncelleme gerektiği ile ilgili bir bildirim alıyor. 

Bir milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'ın video arama özelliği beta sürümünde kararlı bir şekilde çalışıyor gibi görünüyor.


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