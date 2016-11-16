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WhatsApp'a görüntülü arama nihayet geldi

WhatsApp'ın milyonlarca kullanıcısının dört gözle beklediği özellik artık aktif. Uzun süredir görüntülü arama üzerinde çalışmalar yapan WhatsApp, sonunda bu özelliği yayınladı.

WhatsAppa görüntülü arama nihayet geldi

16 Kasım 2016 10:45

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısının aylardır beklediği görüntülü arama özelliği sonunda yayınlandı. WhatsApp Mayıs ayında Android platformundaki beta sürümüyle görüntülü arama denemeleri yapılıyordu. Sonunda bu çalışmalarda sona gelindi ve WhatsApp kullanıcıları, iOS, Android ve Windows için görüntülü arama özelliğine kavuştu.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA NASIL YAPILIYOR?

WhatsApp'ta Android işletim sistemli telefonlarda görüntülü konuşmak için herhangi bir arkadışınızın ile yapacağınız sohbet sayfasına giriyorsunuz ve sağ üst köşedeki telefon ikonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında karşınıza telefon görüşmesi veya görüntülü görüşme diye iki ayrı seöenek çıkıyor. Görüntülü görüşme seçeneğini seçerek dilediğiniz arkadaşınız ile görüntülü sohbet gerçekleştirebilirsiniz.

iOS işletim sistemli telefonlarda ise yine sağ üst köşede telefon ve kamera olmak üzere iki seçenekle karşılaşıyorsunuz. Kamera ikonuna tıklayarak görüntülü konuşmaya geçebilirsiniz.

Diğer görüntülü arama uygulamalarında olduğu gibi, WhatsApp'ta da görüntü ve ses kalitesi internet bağlantısının kalitesiyle aynı oranda seyrediyor. Yani internet bağlantısı hızlıysa görüntü ve ses kalitesi iyi, bağlantı zayıfsa tam tersi oluyor.

Etiketler: whatsapp, WhatsApp görüntülü arama


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