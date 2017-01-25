Astım hastası 65 yaşındaki kocası Salih Caymaz'ı 1 yıl önce kaybeden ve ailesinin geçimini temin edebilmek için tarlalarda çalışan, 25 yıldır çatısı olmayan, kapıları kırık, camlarda naylon çekili evde 6 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren 60 yaşındaki Mercan Caymaz'ın imdadına Adana İyilik Melekleri yetişti.

Sosyal medyada "Adana İyilik Melekleri" grubu kuran Esra Tırpan Kule, yardıma muhtaç kişileri araştırırken Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Cengiz Tutar'dan Caymaz ailesinin hikayesini öğrenince hemen harekete geçti. Grup yöneticisi Kule, hemen sosyal medyadan arkadaşlarıyla irtibata geçerek eve acil yardım edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine iyilik melekleri, yardım için seferber oldu. Önce evin tavanı yapıldı. Daha sonra kapıları yenilendi, mutfak dolabı yapıldı. Aileye oturma grubu da alan iyilik melekleri, evi adeta baştan aşağı yeniledi.

"Anne sevinçten gözyaşlarına boğuldu"

Anne Caymaz, evinin yeniden yapıldığını görünce duygulanarak Kule'ye sarılıp, teşekkür ederek ağladı. Caymaz, "Evin durumunu görüyorsunuz yapanlardan Allah razı olsun. Eşim hayatını kaybetti 6 çocuğum var onlar da kendi yağında kavruluyor bana bir faydaları yok. Evimde kapı, pencere ve ufak tefek şeyler eksik şimdi onlar yapılacak. Evin durumu 20-25 seneden beri böyle durumumuz yoktu yaptıramadık" dedi.

Caymaz, evi tamamen yapıldıktan sonra ise "Sağ olsunlar muhtarımız ve Esra Hanım destek çıktı yardım etti. Koltuklar, kapılar, pencereler ve evin eksikleri tamamlandı. Çok sevindim Allah razı olsun" diye konuştu.

Ayşe Caymaz ise, "Evimizi yaptırdıkları için teşekkür ederiz. Daha önce çinko akıyordu şimdi akmıyor. Kapıları, mutfak dolabını ve oturma odasını yenilediler. Evde çekyat vardı ama kırıktı misafirler geldiğinde oturamıyordu ve zorluklar yaşıyorduk. Yağmur yağdığında çatı akıyordu biz de helke katıyorduk, halılarımız ıslanıyordu üşüyorduk ve çok üzülüyordum, şimdi her şey çok güzel evimiz sıcak" dedi.

Caymaz, okuduğunu ve büyüyünce hastaları iyileştirmek için doktor olmak istediğini söyledi.

Kule ise uzun zamandır Adana İyilik Melekleri adı altında projeler yürütmeye çalıştıklarını belirterek, "Bir derneğe, vakfa ya da gruba bağlı olmadan kendi çabalarımızla elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Cengiz Tutar, bu aileyle tanışmamıza vesile oldu ve sonrasında ben ve iyilik meleklerim devreye girdik. Uzun zamandır yürütmeye çalışıyorum, önce ailem ve bendik sonrasında çevreye yayılmaya başladı özellikle sosyal medyada paylaştıktan sonra yardım edilecek kişilere ve yardım edecek kişilere daha çabuk ulaşmaya başladık" şeklinde konuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya