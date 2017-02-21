Snapchat'i bir türlü deviremeyip sürekli kopyalayan ve bu girişimlerinden dolayı basında kopyacı olarak gösterilen Facebook, şimdi de sahibi olduğu WhatsApp'a Snapchat tarzı bir özellik ekleyeceğini duyurdu. WhatsApp Blog üzerinden yapılan açıklamaya göre; WhatsApp'ın 8. yılı şerefine WhatsApp Durum bölümü güncellenecek.

Peki WhatsApp durum özelliği kullanıcılara ne sunacak?

WhatsApp'a gelecek olan güncelleme ile WhatsApp durum özelliği aynı Snapchat gibi olacak. Uçtan uca şifrelenecek denilen yeni durum özelliği ile WhatsApp durumunuza aynı Snapchat'teki gibi fotoğraf ekleyebileceksiniz. Eklediğiniz bu fotoğraflar 24 saat sonra otomatik olarak silinecek.