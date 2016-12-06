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WhatsApp'tan açıklama! Artık o telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp, bazı eski telefon ve işletim sistemleri için desteğini çekeceğini açıkladı. Eski telefon kullanıcıları artık telefonlarında Whatsapp kullanamayacak.

WhatsApptan açıklama! Artık o telefonlarda çalışmayacak

06 Aralık 2016 09:14

Güncellenen açıklamayla birlikte WhatsApp, iPhone 3G ve bazı Android telefonlarda kullanılamayacak..Ancak şirket, Blackberry ve Nokia için farklı bir politika izleyecek..

2017 yılının Haziran ayı itibariyle BlackBerry OS, BlackBerry10, Nokia S40 ve Nokia Symbian S60 modellerine desteği kesecek. Android 2.1 ve 2.2 işletim sistemlerini kullanan cihazlara da desteğini de durduracak.

WhatsApp, Windows tarafından Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan cihazlara da destek vermeyecek. iPhone 3GS ve iOS 6 için de desteğini kesecek olan WhatsApp, açıklamasında zor fakat doğru bir karar verdiklerini belirtmiş.

İŞTE O CİHAZLARIN LİSTESİ!

Android 2.1 ve Android 2.2; Windows Phone 7 iPhone 3GS / iOS 6

Haziran 2017'ye kadar da BlackBerry 10 da dahil olmak üzere, BlackBerry için artık WhatsApp kullanılamayacak. Nokia S40; ve Nokia Symbian S60 da WhatsApp'ın desteklenmeyeceği modeller içerisinde sayılıyor.

WhatsApp görüntülü arama özelliği geldi

Uzun süredir beklenen WhatsApp için görüntülü arama özelliği sonunda geldi. Beta sürecinin ardından popüler uygulamada artık görüntülü arama mümkün hâle getirildi.

WhatsApp'ta görüntülü arama yapmak ise çok basit. Tıpkı telefonunuzdaki sesli aramada olduğu gibi konuşmak istediğiniz kişinin ekranını açarak 'Görüntülü Arama'yı seçiyorsunuz.

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