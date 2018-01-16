Wilson hastası üç kardeş tedavi edilmezse ölebilir

Akranları gibi koşup oynayan, okula giden ve sağlıklı olan Atilla Cömert, vücutta bakırın birikmesi ve dışarı atılamaması olarak tanımlanan wilson hastalığına yakalandı. Tedavisi oldukça pahalı ve zahmetli olan hastalıktan kurtulması için Atilla'yı iyileştirmeye çalışan aile, ikinci şoku ortanca çocukları Fatma Cömert'in hastalanmasıyla yaşadı. Aynı hastalığa yakalanan 14 yaşındaki Fatma'dan sonra hastalığın kalıtsal olduğunu belirten doktorlar, ailenin en küçük çocuğu 6 yaşındaki Yiğit Cömert'i de muayene edince ona da wilson hastası olduğu teşhisini koydular.

Zaman içerisinde vücudunda kasılmalar başlayan konuşma yeteneğini kaybeden Atilla Cömert yataktan kalkamaz hale geldi. Doktorlar, son iki aydır Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakultesi Balcalı Hastanesinde tedavi gören Atilla Cömert'in ölebileceğini ifade etti. Eve taburcu edilen ve şu anda bir cihaza bağlı yaşayan 17 yaşındaki Atilla için tedavi süreci de geçti. 14 yaşındaki Fatma'nın ise şu anda vücut fonksiyonları bozulmuş durumda. Vücudunda kasılmalar başlayan ve konuşma yeteneğini kısmen kaybeden Fatma'nın, Malatya'da karaciğer nakli olması gerekiyor. Wilson hastalığı teşhisi konulan ve şu anda ilaçla tedavi gören ailenin en küçük çocuğu Yiğit Cömert'te ise henüz bu belirtiler bulunmuyor.

İşsiz baba, çocukları için yardım bekliyor

Bir yandan hastalıkla diğer yandan da maddi imkansızlıkla boğuşan aile ise çaresiz şekilde kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. En azından diğer iki çocuğunun kurtulmasını isteyen işsiz baba Soner Cömert, "Çocuklarımın durumu böyle. Adana'da doktorlar Atilla'yı eve gönderdiler. Diğer iki çocuğum öyle. Çaresizim. Kızım için Malatya'ya nakile gitmemiz lazım gidemiyorum. Ben yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

Çocuklarının gözünün önünde eridiğini belirten anne Hüsne Cömert ise "Üç cocuğum da aynı hastalığa yakalandı. İlaçları yurt dışından geliyor ve çok pahalı. Maddi durumumuz hiç yok. Kızımın karaciğer nakli olması lazım. Allah rızası için yardım bekliyorum" dedi.

Selçuk Şavran