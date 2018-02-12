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Winx Club’dan çocuklara özel gün

Dünyanın en önemli lisans markalarından biri olan Winx Club çocukların gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Bu yıl ‘Yetenek Avı’ konseptiyle her zaman olduğu gibi perilerin ‘iyilik mücadelesine’ vurgu yapan Winx Club, özel kampanyasıyla da çocukların yüzünü güldürdü.

Winx Clubdan çocuklara özel gün

12 Şubat 2018 11:05

Bu yıl Sony Çocuk kanalında çocukları yepyeni maceralarla buluşturan Winx Club, zamanda çocuklara özel fırsatlar da sunuyor. Toyzz Shop Mağazaları’ndan Winx Club Bebeği alanlar 10 Şubat’ta gerçekleşen Winx Dünyası özel gösterimini heyecanla izledi. Galaya çocukların çok sevdiği ünlü youtuber ve internet fenomeni Meryem Can da katıldı.

Winx Club Bebeklerini Türkiye’ye getiren Adore Oyuncak tarafından düzenlenen özel gösterim 10 Şubat’ta Akmerkez Cinema Pink’te gerçekleştirildi. Winx Perileri Bloom, Stella, Flora, Layla, Miusa ve Tecna’nın gizemli dünyada geçen maceralarının soluksuz izlendiği özel gösterimde, bu sezon Winx Dünyası’nın açılış şarkısını da seslendiren ünlü YouTuber Meryem Can çocuklarla bir araya geldi, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bu yıl çizgi film serisini yayınlayan televizyon kanalı Sony Çocuk’un da destek verdiği galada Winx Perileri ve küçük workshoplarla çocuklar keyifli vakit geçirdi.
 

Etiketler: çizgi film, winx club

 

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