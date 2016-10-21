Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » WNBA'de şampiyon Los Angeles Sparks

WNBA'de şampiyon Los Angeles Sparks

WNBA finallerinde Los Angeles Sparks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Lynx'i 77-76'lık skorla mağlup ederek, seride durumu 3-2 yaptı ve şampiyon oldu.

WNBAde şampiyon Los Angeles Sparks

21 Ekim 2016 10:11

WNBA finallerinde Minnesota Lynx'in sahasına seride 2-2 ile giden Los Angeles Sparks, burada mutlu sona ulaştı. Los Angeles, Minnesota'nın 3 periyot üstün götürdüğü karşılaşmayı son saniyede attığı sayı ile 77-76 kazandı. Böylece Los Angeles Sparks toplamda 3. şampiyonluğuna ulaştı.

Candece Parker, MVP seçildi

Los Angeles Sparks'ta Candace Parker 28 sayı, 12 ribaund ile oynadı ve finallerin MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi. Sparks adına Nneka Ogwumike de 12 sayı, 12 ribaundla double double yaptı. Minnesota Lynx ise Maya Moore 23 sayı, 11 asist, 6 ribaund, Seimone Augustus 17 sayı, 2 asist ve Sylvia Fowles 10 sayı, 9 ribaund ile mücadele etti. 

Oğuzhan Ort
İSTANBUL 

Etiketler: Los Angeles Sparks


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!