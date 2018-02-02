Wome Akademi’den ücretsiz sertifikalı turizm eğitimi

Turizm sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına katkı sunmak amacıyla Wome Akademi ‘hizmet öncesi eğitim’ konsepti ile 15-18 Şubat 2018 tarihleri arasında kapılarını tüm turizm sektörü personeline açacak. Eğitim kapsamında; oryantasyon, mentörlük, performans geliştirme, potansiyel belirleme ve yönlendirme temaları altında 4 günlük bir gelişim programı ile sektör çalışma adaylarının bilgilerinin güncellenmesi, yeni uygulamaların tanıtılması ve sektörün temel dinamiklerinin aktarılması planlanıyor.

Kimler katılabilir

Meslek Lisesi öğrencileri, meslek yüksek okulu öğrencileri ve sektör deneyimi olan ya da sektöre yeni girmek isteyen tüm adayların ücretsiz olarak katılabileceği eğitim programı ile insana yatırım yapılması, bölge insanı için yeni istihdam fırsatları oluşturulması, performansı ve potansiyeli yüksek adaylara iş imkanı sunulması hedefleniyor.

