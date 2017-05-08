World Tourism Forum Afrika'da turizmin geleceğine yön verecek

Dünyanın her kıtasında turizmin nabzını tutan, sektöre yön veren liderler, bürokratlar politikacılar, iş adamları, otelciler, tur operatörleri ve global şirketlerin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren World Tourism Forum; 2017 Ekim ayında, Afrika'nın dünya turizmindeki önemini konuşmak üzere, Gana'nın dünyaya açılan kapısı olarak bilinen başkent Akra'da gerçekleşecek. World Tourism Forum Global Meeting 2017'de, dünyanın dört bir yanından bakanların katıldığı 'Tourism 20' toplantısı kapsamında İstanbul'da ağırlanan Gana Turizm, Sanat ve Kültür Bakanı Catherine Afeku ile bir araya gelen World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı; 'Africa Summit' için ön görüşmeleri gerçekleştirdi ve Nisan ayında yapılan Gana ziyaretinde protokol imzalandı.

'Africa Summit' Gana Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek

Ülkelerarası turizm iş birliklerinin ve turizmin birleştirici gücünün ele alındığı 'Brings Leaders Together' mottosuyla gerçekleşen Global Meeting sonrası, 7-9 Nisan tarihleri arasında World Tourism Forum Yönetim Kurulu üyeleri, Gana Turizm Sanat ve Kültür Bakanı, Gana Turizm Otoritesi CEO'su, Gana Turizm Federasyonu Başkanı ve Gana Otelciler Birliği Başkanı ev sahipliğinde yapılan Gana ziyareti ile 'Africa Summit' için ortak çalışma modeli oluşturuldu. Bu ziyaret sırasında, World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'yu makamında ziyaret ederek World Tourism Forum ve “Africa Summit” buluşması hakkında detaylı bilgi verdi.

2017 Ekim ayında yapılması planlanan 'Africa Summit' protokolü sonrası görüş bildiren World Tourism Forum Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı, "Sektörel bilgilerimizi paylaşacağız, turizmin geleceğini masaya yatıracağız ve Afrika turizmini daha iyi hale getirmek için iş birliği yapacağız" dedi.

Turizm duayenleri Gana'nın dünyaya açılan kapısı Akra'da buluşacak

Afrika'da turizmin geleceğinin şekilleneceği World Tourism Forum 'Africa Summit' Ekim ayında, Kempinski Hotel Gold Coast City'de 400'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilecek. Gana Cumhurbaşkanlığı himayelerinde,Afrika ülkelerinin turizm bakanları, Afrika ülkelerinin tanıtım ofislerinin başkanları, otelciler, tur operatörleri, seyahat acentaları ve turizm yatırım şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yanısıra son dönemlerin ünlü sosyal medya fenomenlerininde katılacağı dev zirveye çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubunun katılması bekleniyor.