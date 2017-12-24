Diğer
Kategoriler

Ya araç geçerken düşseydi!

Erzurum’un İspir ilçesinde yola düşen dev kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşattı.

Ya araç geçerken düşseydi!

24 Aralık 2017 09:59

Edinilen bilgiye göre, Yusufeli-İspir karayolu Koç Bağları mevkiinde dağdan düşen dev kaya parçaları sürücüleri zor durumda bıraktı. Bazı bölgelerde yol dev kaya parçaları ile tamamen kapanırken, sürücüler araçlarından inerek yoldaki kayaları kendi imkanları ile kaldırmaya çalıştı.

Sürücüler Karayolları yetkililerini gerekli tedbirleri almaya çağırarak, “Dev kaya parçaları adeta kazalara davetiye çıkarıyor. Yol boyunca düşen kaya parçaları büyük bir tehlike oluşturuyor” diye konuştu.

Nejdet Yılmaz

Etiketler: Erzurum, kaya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç