Ya araç geçerken düşseydi!

Edinilen bilgiye göre, Yusufeli-İspir karayolu Koç Bağları mevkiinde dağdan düşen dev kaya parçaları sürücüleri zor durumda bıraktı. Bazı bölgelerde yol dev kaya parçaları ile tamamen kapanırken, sürücüler araçlarından inerek yoldaki kayaları kendi imkanları ile kaldırmaya çalıştı.

Sürücüler Karayolları yetkililerini gerekli tedbirleri almaya çağırarak, “Dev kaya parçaları adeta kazalara davetiye çıkarıyor. Yol boyunca düşen kaya parçaları büyük bir tehlike oluşturuyor” diye konuştu.

Nejdet Yılmaz