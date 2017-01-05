Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrolünü paylaştıkları ‘Çalgı Çengi İkimiz’ filminin galası, önceki akşam Kanyon’da yapıldı.

Hiçbir masraftan kaçınmadıklarını söyleyen Cemcir, “Güldürebildiğimiz kadar çok güldürmek istedik. Selçuk, bence şu ana kadar ki en iyi senaryoyu yazdı” dedi. Aydemir ise, “İlk filmi 30 bin TL’ye çekmiştik. Bu filmin devamı normalde olmaz. Tersten gittik, en pahalı işimiz oldu. Ya batacağız, ya çıkacağız” şeklinde konuştu.

Yaşanan kötü günlerden bir nebze sıyrılabilmek adına bu yapıma imza attıklarını söyleyen Ahmet Kural, “Çekerken çok eğlendik. Hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için, sanatın iyileştirici tarafını tekrar göstermek adına bu filmi çektik. Yine en güzel ben oynadım” açıklamasını yaptı. Oyuncu, ilk filmleri ‘Çalgı Çengi’ye destek veren Cem Yılmaz’a sinemada var olmalarını sağladıkları için teşekkür etti.

Mesut Yılmaz - Milliyet gazetesi