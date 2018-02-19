Ya Millî Mutabakat ya da Ay Yıldız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün bir araya gelerek ‘İttifak’ı ele aldı.

AK Parti ve MHP kurmayları, bir süredir üzerinde çalıştığı ittifak çalışmasını geçen hafta tamamlayarak Genel Başkanlarına sundu. Ardından da Erdoğan ile Bahçeli telefonla görüştü. Dün iki lider seçim ittifakına son şeklini vermek üzere Külliye’de bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklerinden dolayı Bahçeli’ye teşekkür etti. Bahçeli de Erdoğan’a komisyon çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ADI DA GÖRÜŞÜLDÜ

İki lider TBMM’ye sevk edilecek taslak metin ile ilgili son pürüzleri görüştü. Buluşmada, ittifakın adının da masaya yatırıldığı öğrenildi. Erdoğan daha önce ittifaktan “Milli Mutabakat” olarak bahsederken, Bahçeli ise “Ay Yıldız” önerisinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı’nın görüşmede “Ay Yıldız” adı ile ilgili Bahçeli’den detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ittifaka ilişkin parti amblemleri olup olmaması, partilerin tek mi yoksa ayrı listelerle mi seçime girecekleri tartışmalarına da değinildi. Ayrı listeler formülünün daha çok öne çıktığı belirtildi. İki partinin, yan yana iki sütunda blok olarak ittifak oluşturup, üzerine ana logo ile ittifakın isminin verilmesi üzerine yoğunlaşıldı. İttifakta hazine yardımının paylaşılma şekli, bir ön mutabakat metninin hazırlanıp partilerin imzalaması, yüzde 10 seçim barajının korunması konularına da değinildiği öğrenildi. Seçilme yaşının da 18’e düşürülmesi planlanıyor.

“YASAKLAR KALDIRILDI”

AK Parti’li Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, kendilerinin de katıldığı, Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

Şentop, "Tam bir mutabakatla bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. 26 maddelik kanun teklifini, 21 Şubat Çarşamba günü TBMM Başkanlığına sunacağız" dedi.

Kalaycı da şunları ifade etti: "Hazırladığımız metin onaylandı. Tam mutabakat sağlandı, herhangi bir tereddüdümüz yok. Düzenleme seçim güvenliği, seçim ittifakı ve Mahalli İdareler Seçim Kanunu ile ilgili. Hem Siyasi Partiler Kanununda hem de Milletvekili Seçimi Kanununda ittifakı yasaklayan maddeleri kaldırdık."

Türkiye Gazetesi