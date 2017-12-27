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Yaban domuzunun saldırdığı çoban hastanelik oldu

Niğde'de koyun çobanı 35 yaşındaki İsmail Pala'ya yaban domuzu saldırdı. Hastaneye kaldırılan Pala'ya 30 dikiş atıldı.

Yaban domuzunun saldırdığı çoban hastanelik oldu

27 Aralık 2017 20:22

Edinilen bilgiye göre, Niğde Merkeze bağlı Dündarlı beldesinde koyunları otlatan çoban İbrahim Pala'ya yaban domuzu saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısıran domuz, çobanın köpeklerinin saldırmasıyla kaçtı. Yabani domuzun ısırıklarına maruz kalan çoban arkadaşlarını telefonla arayarak yardım istedi.
Yaralanan çoban Pala'yı arkadaşları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine getirdi. Pala'ya hastanede bacakları ve kollarında bulunan yaralara yaklaşık 30 dikiş atıldı. Talihsiz çobanın durumun iyi olduğu bildirildi. 

Yasin Esen
 

 

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