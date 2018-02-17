Yaban hayatına şefkat eli

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatı koruma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğüne 102 karaca, 89 şahin ve 51 kızıl şahin tedavi amaçlı getirildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, doğaya geri bırakılan yaban hayvanları hakkında açıklamalarda bulundu.

Zarar görmüş yaban hayvanlarını tedavi edip tekrar doğaya geri bıraktıklarının altını çizen Mehmet Sıddık Kılınçer, “Bölge müdürlüğümüzce 2017 yılında da doğada zarar görmüş yaban hayvanlarının tedavi edilerek yeniden doğaya dönmeleri için çalışmalar yapılmaya devam edilmiştir. Bölge müdürlüğümüz ekiplerince ya da vatandaşlar tarafından doğada zarar görmüş olarak bulunan yaban hayvanları, bölge müdürlüğümüz veteriner hekimleri, işbirliği üniversiteler ve belediyelerin barınaklarında çalışan veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınmıştır.

EN ÇOK MARTI VE GÜVERCİN GETİRİLDİ

Bölge Müdürlüğümüz birimlerine 2017 yılında vatandaşlar tarafından en fazla martı ve güvercin getirilmiş veya bunlarla ilgili bildirimde bulunulmuştur. Doğada en fazla zarar görmüş olarak bulunan memeliler ise karacalardır. 2017 yılı içerisinde 102 adet karaca birimlerimizce tedavi ettirilmiş bunlardan 30 adedi doğaya geri dönebilmiştir. Yırtıcı kuşlardan ise 89 adet şahin ile 51 adet kızıl şahin birimlerimizce tedavisi yaptırılmış olup 72 adet şahin ve 44 adet kızıl şahin tekrar doğal yaşam alanlarına salınmıştır. Vatandaşlarımızın doğada zarar görmüş olarak gördükleri yaban hayvanları ile ilgili olarak bölge müdürlüğümüz birimlerine bilgi vermeleri erken müdahale için faydalı olacaktır” dedi.

Erdi Demür