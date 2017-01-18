Hanak Kaymakamı Adem Uslan, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak, belirli bölgelere foto kapan yerleştirdi. İlçede Kaymakam Adem Uslan, Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya ve protokol, yaban hayvanlarının imdadına yetişti. Protokol, ilçenin Baştoklu Köyü deresi ile Camışboğan ormanlık alanlarında belirlenen yerlere sakatat, yem ve ot bıraktı.

Hanak Kaymakamı Adem Uslan, Ecdadımızın yaptığı işleri biz burada torunları olarak yapıyoruz diyerek, "Kış koşullarının devam ettiği Ocak ve Şubat aylarında ve Türkiye’nin en ağır kış koşullarının yaşandığı ilimizde yaban hayatındaki hayvanları korumak, şehirlere inmelerini önlemek ve toplumsal duyarlılığı sağlamak amacıyla buradayız. Biz Osmanlı torunları olarak? Osmanlı bunu derneklerle, vakıflarla yapıyordu. Günümüzde de Orman ve Su İşleri Bakanlığının il müdürlüğü aracılığıyla bu işler yapılıyor. Ecdadımızın yaptığı işleri biz burada torunları olarak yapıyoruz. İnşallah vatandaşlar da bu konuda duyarlı olur." şeklinde konuştu.

Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya ise, "Öncelikte Orman Su İşleri Bölge müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Gerçekten 1800 metre yükseklikte 6 ay 180 gün kar altında kalan bu doğada yaban hayvanlarını korumak için bize bu konuda önderlik ettiler. Bu bir doğa, bu bir çevre, bu bir sevgidir, o nedenle bu sevgiyi, bu doğa sevgisini, hayvan sevgisini, kuş sevgisini geleceğimize aktarmak için buradayız." dedi.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek, "Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Doğa koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ardahan il şube müdürlüğü olarak bizler doğada yaşayan yaban hayvanları için yoğun kış şartlarının yaşandığı bölgemizde, yaban hayvanlarının hayatlarını sürdürebilmesi için ve yırtıcılara yem olmaması için kış ayları geldiğinde besin takviyesi uygulaması başlattık. Ardahan ilimizde devam etmekte olan bu uygulamalarımızı ilçelerimizde de devam ettireceğiz. Bu yıl 2 ton parça tavuk eti, 1,5 ton buğday ve 700 kilogram ot aldık. Otlarımızı yöremizde yaşayan ve göç etmeyen Karacalar için, tavuk etimizi yöremizde bulunan Kurt, Çakal, Tilki gibi hayvanların ve yine kuşlarımızdan yaban ördeği, yaban kazı, Keklik, Serçe kuşu ve kargalar gibi göç etmeyen kuşlarımızın yoğun kar yağışı ve sert geçen kış koşulları nedeniyle beslenmek için doğaya bırakmaktayız. Biz canlılara önem veren bir medeniyetin mensubuyuz. Burada yaptığımız çalışmayla birlikte halkımızın da yaban hayatına karşı duyarlılığını artırmak ve gerek evcil hayvanlar gerek, gerek yaban hayvanları, gerek sokak hayvanlarına karşı vatandaşların basın yoluyla bu gibi çalışmaları gördüğünde onların da doğada ve sokaklardaki hayvanlar için yemleme yaptığını görüyoruz." dedi.

Olgun Yıldız

