Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Meydan Dağında, Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve köy korucularıyla birlikte yasa dışı avlanmaya karşı denetleme yaptı. Gaziantep’ten Meydan Dağına gelen M.E. ve S.S. adlı şahıslar tarafından vurularak kesildiği tespit edildi. Şahıslara kabahatler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası ve 1 keçi bedeli olarak toplam 13 bin 400 TL ceza kesilerek, 2 adet av tüfeğine el konuldu.

Şahısların avladıkları yaban keçisini daha sonra parçaladıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş