Diğer
Kategoriler

Yaban keçisi avlayan iki kişiye ceza

Adıyaman’da yabani keçi avlayan iki kişiye 13 bin 400 TL, para cezası verilerek av tüfeğine el konuldu.


01 Kasım 2016 13:42

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Meydan Dağında, Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve köy korucularıyla birlikte yasa dışı avlanmaya karşı denetleme yaptı. Gaziantep’ten Meydan Dağına gelen M.E. ve S.S. adlı şahıslar tarafından vurularak kesildiği tespit edildi. Şahıslara kabahatler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası ve 1 keçi bedeli olarak toplam 13 bin 400 TL ceza kesilerek, 2 adet av tüfeğine el konuldu.

Şahısların avladıkları yaban keçisini daha sonra parçaladıkları görüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ahmet Arslantaş

Etiketler: Adıyaman, ceza, yaban keçisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!