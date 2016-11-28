Antalya'da bir alışveriş merkezi ve Rusya Dostluk ve Kültür Derneği tarafından 7. Dostluk ve Barış Festivali düzenlendi.

Festival kapsamında düzenlenen Türk kahvesi yapma etkinliğine; Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, Kazakistan ve Avrasya Devletleri Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Aron Khismet, Polonyalılar Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Nadya Pelit'in yanı sıra Antalya’da yerleşik yaşayan Rusya,Ukrayna, Kazakistan ve Polonya vatandaşları katıldı.

Antalya’da yerleşik yaşayan farklı milletlerden 5 yabancı gelin, yöresel kıyafetleriyle Türk kahvesi yapmak için hazırlanan standa geçti. Zaman sınırlamasının olmadığı yarışmada, yabancı gelinler önce ocağı yaktı daha sonra bakır cezvede kahveyi pişirerek jürinin beğenisine sundu. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte yabancı gelinler arasında kahveyi yakan ve taşıran da oldu. Dostluğun kazandığı yarışmada yabancı gelinlerin kahveleri afiyetle içildi.

Umut da katıldı

Etkinliğe, 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hafızasını kaybeden Rus genci “Umut” ve koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı da katıldı. Rus gelinler, Gülsüm Kabadayı’ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Türk kahvesi yapan Tatyana Bayram, 9 yıldır Antalya’da yaşadığını belirterek, Türk mutfağını çok sevdiğini ve yemek yapmayı öğrendiğini söyledi. Türk kahvesini güzel yaptığını dile getiren Bayram, içenlerin beğendiğini kaydetti.

Elena Şimidet ise 15 yıldır Antalya’da yaşadığını ifade ederek, Türk mutfağını ailecek çok sevdiklerini belirtti.

Türk kahvesi yapmayı Antalya’da öğrendiğini dile getiren Elena, “Türk kahvesi yaparken kişi sevgisini vermeli, zevkle yapmalı. Ben hep yapmayı hem içmeyi seviyorum. Yarışma da güzel geçti” dedi.

"Yabancı gelinler de iddialı"

Rus Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, Dostluk ve Barış Festivali kapsamında yabancı gelinlerin Türk kahvesi pişirme etkinliğinde bir araya geldiğini kaydetti. Antalya’da tüm yabancı gelinlerin büyük bir aile gibi yaşadığını vurgulayan Sorokina, “Yabancılar kendini Türkiye’de yabancı gibi görmüyor. Çok mutluyuz. Türk insanları yabancılara çok sıcak bakıyor. Türk, Kazakistan, Polonya, Ukrayna, Rus gelinlerle kahvaltı yaptık. Bu programda kahve pişirdiler. Bizim gelinler de Türk kahvesi yapmayı öğrendi. Bizim gelinlerimiz de, Türk gelinleri kadar kahve yapabiliyor” ifadelerine yer verdi.

"Yabancı gelinler de öğrendi"

AVM Halkla İlişkiler Müdürü Emel Çakmak ise festival kapsamında yabancı gelinler arasında Türk kahvesi yapım etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kahve yapımını Türk gelinlerin yanı sıra Antalya’da yaşayan yabancı gelinlerin de öğrendiğini vurgulayan Çakmak, “Türkiye’de kız istemede gelin adayları Türk kahvesini yapar. Bu bizde bir gelenektir. Bu kültürümüzü bugün yaşatmış ve yabancı gelinlerimize aktarmış olduk. Antalya’da yabancı gelin sayısı hızla artıyor, birbirimizin kültürünü tanımak ve kaynaştırmak önemli programdı” diye konuştu.

İsa Akar-Adem Akalan