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Yabancı öğrenciler, Türkçe derslerini uzaktan eğitim ile alabilecekler

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, ziyaret ettiği Türkçe Öğretim Merkezini (TÖMER) öğrencilerine, 'Türkçe derslerini uzaktan eğitim ile alabilecekleri' müjdesini verdi.

Yabancı öğrenciler, Türkçe derslerini uzaktan eğitim ile alabilecekler

07 Aralık 2016 11:41
Yabancı öğrenciler, Türkçe derslerini uzaktan eğitim ile alabilecekler - Tıkla İzle

Anadolu Üniversitesi'nin bu yıl ilk kez faaliyete soktuğu TÖMER'e ilgi gün geçtikte artıyor. Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan ile bir araya gelen yabancı öğrenciler, sıkıntılarının olmadığını söylediler. Rektör Gündoğan'a büyük ilgi gösteren öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin sunduğu imkanlar için de teşekkür ettiler. Sınıfları teker teker gezen Rektör Gündoğan, öğrencilerle sohbet etti. Türkçe öğrenmeleri için öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Rektör Gündoğan, TÖMER ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Anadolu Üniversitesi 1990'lı yıllardan bu yana, yabancı uyruklu öğrencileri misafir eden bir üniversitedir. Bu geçtiğimiz 25-26 yıldır bir çok farklı ülkeden misafir öğrencilerimiz üniversitemize geliyorlar. Bu yıl ilk defa Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER'i üniversitemizde de faaliyete soktuk. Bu öğrencilerimiz önceden ya Osmangazi Üniversitesinde eğitim alıyorlardı, ya da farklı kanallardan eğitim alarak üniversitemize geliyorlardı. Biz bunun gerçekten önemli bir eksiklik olduğunu düşündük ve bu yıl ilk defa TÖMER'i devreye soktuk. Şu an için ilk etapta farklı ülkelerden 120 öğrencimiz var. Anadolu Üniversitesinin şu anda lisans ve lisans üstü olarak bin 200 öğrencisi var. Bunlar 109 farklı ülkeden geliyorlar. Aslında bu çok büyük bir zenginlik" dedi.

Yabancı öğrenciler, Türkçe derslerini uzaktan eğitim ile alabilecekler
Yabancı öğrencileri "misafir" olarak nitelendiren Rektör Gündoğan, müjdeli haberler de verdi. Uzaktan Eğitim Programlarının yeniden aktive edileceğine değinen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Bu öğrencilerimiz için özellikle Uzaktan Eğitim ve Türkçe Eğitim Programlarımızı, yeniden aktive etmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimiz buraya gelmeden önce de Uzaktan Eğitim sayesinde Türkçe derslerini alabilirler. Bunun üzerinde de çalışacağız. Bunun yanında Türk Dünyası Vakfı tarafından üniversitemize tahsis edilen Sazova'daki Türk Dünyası Bilim Kültür Sanat Merkezinde de özellikle misafir öğrencilerimizin kullanabilecekleri, bir takım faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri mekanlar da sağlayacağız. Bu yolla da dünyanın 109 farklı ülkesinden gelen öğrencilerimizi Eskişehir halkıyla da buluşturmuş olacağız. Tanıştırmış ve kaynaştırmış olacağız. Bunun da önemli bir faaliyet olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

KADİR ARSLAN-MEHMET SIDDIK YEŞİLIRMAK 

Etiketler: Anadolu Üniversitesi, TÖMER, Türkçe dersleri, yabancı öğrenciler


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