Yabancı öğrencilere kozmetik eğitimi

SDÜ Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR) ve Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Öğrencileri Topluluğu (BEST) işbirliği ile farklı ülkelerden katılan öğrencilere uçucu yağlar ve kozmetik endüstrisi hakkında eğitim verildi. 8 ülkeden 17 öğrenci gül ve lavanta bahçeleri ile uçucu yağ imalatı gerçekleştiren fabrikaları gezdi. Eğitimde, Göller Bölgesi florasında bulunan ve tarımı yapılan başta yağ gülü olmak üzere diğer tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımı hakkında bilgi verildi. Ayrıca uçucu yağların elde edilmesinde kullanılan yöntemler hakkında da ayrıntılı açıklamalar yapıldı.

Yağ gülü ve lavanta tarımı yapılan alanlar yerinde incelendi



SDÜ GÜLAR Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sabri Erbaş, katılımcılara krem, losyon, sabun, parfüm, kolonya, temizleme sütü gibi temel kozmetik ve temizlik ürünlerinin üretim süreçlerini uygulamalı olarak anlattıklarını söyledi. Erbaş, programın son aşamasında öğrencilerin yağ gülü ve lavanta tarımı yapılan alanları yerinde incelediklerini belirtti. Erbaş, öğrencilerin bazı gül yağı fabrikaları ve kozmetik ürünleri üretimi yapan firmalara ziyarette bulunarak endüstriyel üretim sistemleri hakkında fikir sahibi olduklarını aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Sabri Erbaş, gülün kullanım alanlarının çeşitliliğinin Isparta ve Türkiye’ye çok önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Adı gül ile özdeşleşen Isparta’da 25 fabrikanın yıl boyunca sayısız alanda üretim yaptığını kaydeden Erbaş, çıktıların Fransa ağırlıklı olmak üzere Avrupa ve ABD’ye ihraç edildiğini ifade etti.

"Havaların güzel gitmesiyle verim arttı"



SDÜ GÜLAR Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sabri Erbaş, Isparta'da gül çiçeği hasadının mayıs ve haziran aylarında yapıldığını kaydetti. Ortalama 45 gün süren hasat döneminin bu yıl yağış nedeniyle 60 güne kadar uzadığını dile getiren Erbaş, "Bu sayede rekolte arttı. Havaların güzel gitmesiyle kalite de yükseldi. Yaklaşık 1,5 ton gül yağı, 15 bin ton civarında da gül konkreti elde edildi" dedi. Gülden elde edilen en önemli ürünün gül yağı olduğunu, bunun da neredeyse tamamının ihraç edildiğini aktaran Erbaş, gül konkreti ve bundan elde edilen gül absolütünün de önemli ihraç ürünleri arasında bulunduğunu belirtti.

"Gül suyu ve fenil etil alkol de değerli ihraç kalemi"



Rosa Damescana’dan (Yağ Gülü) elde edilen çıktılar arasında gül suyu ve fenil etil alkolün de çok önemli ihraç kalemi olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Sabri Erbaş, "Damıtma işlemlerinden sonra ortaya çıkan atık sudan fenil etil alkol elde edilebilir. Onun da piyasa değeri kilogramı ortalama 700 avro’dur. Yağ gülünün en önemli ürünlerinden biri de gül suyudur. Isparta ve Türkiye iç piyasasına sunumu kadar Avrupa ve ABD’ye ihraç edilmektedir" dedi.



Erbaş, gül yağı ve gül suyu kadar gül konkreti ve gül absolütünün de çok önemli bir ürün olduğunu söyledi. Anılan ürünlerin kozmetik endüstrisi açısından çok hayati değere sahip olduğuna işaret eden Erbaş, şunları söyledi:

"Gül halihazırda krem, losyon, tonik, sabun gibi kozmetik alanlarında kullanılıyor. Gülden temel gıda maddesi olarak da faydalanılabilir. Gül, reçel, sirke, lokum, çay ve şerbet gibi gıda maddelerinde kullanılabiliyor. Oda kokuları, deterjan, kolonya ve yumuşatıcı gibi temizlik ürünlerinde de kullanım alanı buluyor. Elde edilen yan ürünlerle gül, yıl boyu güncel kalabiliyor. Yan ürünlerde kullanılmasıyla gülün ekonomiye olan girdisi hasat dönemi olan iki ayla sınırlı kalmıyor tüm yıla yayılabiliyor. Özellikle Isparta'da gül ürünleri üzerine üretim yapan firmalar, yıl boyunca ürünleri yurt içi ve yurt dışına pazarlayabiliyor. Gül, Türkiye ekonomisine yıl boyu girdi sağlıyor. Kısacası gül Isparta ve Türkiye ekonomisinde katma değeri çok yüksek bir ürün. Milli servete çok önemli kazanımlar sağlıyor. SDÜ olarak biz de gül ziraatını destekliyoruz. Bilimsel çalışmalarla üreticinin sorunlarını tespit ediyor çözüm odaklı bir yol izliyoruz. Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR) olarak da firmalarla bilimsel işbirliklerine devam ediyoruz."



Dünya’da gül yağı üretiminin yüzde 65’lik diliminin tek başına üretildiği Isparta’da, kozmetik, parfümeri, gıda başta olmak üzere çok farklı endüstriler yıl boyunca faaliyetlerini sürdürüyor. Gül yağı, gül suyu, kozmetik ürünler, Fransa ağırlıklı olmak üzere Avrupa ve ABD’ye ihraç edilerek Isparta ve Türkiye ekonomisine çok önemli katma değer sağlıyor.

Ferhat Kaya