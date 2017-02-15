Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER), 2013-2014 eğitim öğretim yılından beri lisans ve doktora için gelen yaklaşık 800 ve bu yıl 60 ülkeden 62'si burslu, 46'sı kendi imkanlarıyla eğitim gören öğrenci eğitim alıyor. TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca, lisans ve doktora eğitimi için Osmangazi Üniversitesine gelen yabancı öğrencilere, merkezde 10 ay süren eğitim sonrası Türkçeyi öğreterek, öğrenim göreceği fakültelere gönderdiklerini söyledi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı vasıtasıyla Orta Doğu’dan, Afrika’dan, Türki Cumhuriyetlerden, Balkanlardan gelen öğrenciler için Türkiye’deki üniversitelerde okumanın bir prestij olduğunu belirten Ağca, “Çünkü Türkiye’de yükseköğretimin bilhassa belirli alanlarda üst düzeyde olması bu öğrenciler için cazip hale getiriyor. Dolayısıyla öğrenciler burada kendi bölümlerinde başarılı olabilmek, aldıkları kaliteli eğitim sonrası öğrendiklerini kendi ülkelerinde uygulayabilmek için Türkiye tecrübesinden istifade ediyorlar” dedi.

“Türk kültürünü de tanıtıyoruz”

TÖMER’de Türkçe öğretmenin yanında, Türk kültür ve geleneklerini de çeşitli etkinliklerle aktarmaya çalıştıklarını dile getiren Ağca, yabancı öğrencilere Türkçe derslerinin yanında türküleri de öğretmeye çalışıyoruz. Bunun yanında kültürel aktarım dediğimiz, bir dilin konuşulduğu coğrafyanın hangi kültürel değerlere sahip olduğunu da aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Türkiye'ye ve Türk insanına hayran

Gelecekte iyi bir mühendis olabilmek için Türkiye’ye geldiğini vurgulayan İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yemenli Lohayid Mürşid, "Yemen’den ve bulunduğum bölgelerdeki ülkelerden daha eğitim verdiğini bildiğim için Türkiye’ye geldim" diye konuştu. Mürşid, Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiğini, burada Türkçe’nin yanından şarkı ve türkülerini de öğrenmeye çalıştıklarını ifade etti.

Doktora eğitimi için Osmangazi Üniversitesine gelen Filistinli Muhammed ise “Türkiye'yi çok seviyorum. Çok güzel ve büyük bir üniversite, burada 3 ayda Türkçeyi öğrenmeye başladım” şeklinde konuştu.

Hindistanlı Leda da, bir konferans için Türkiye’ye gelen ablasının tavsiyesi üzerine buraya geldiğini dile getirerek, Türkiye’yi çok beğendiğini ve Türk insanının çok sevdiğini, kısa sürede Türkçeyi öğrenmeye başladığını, ilerde ya Avrupa’ya gitmek istediğini ya da Türkiye’de kalmak istediğini anlattı.

Türkiye’yi arkadaşlarına ve yakınlarına tavsiye edeceğini söyleyen Ganalı İsmail Ecin, şöyle konuştu:

“Şimdi Türkçe öğreniyorum. Bittikten sonra uluslararası ilişkiler bölümünde okuyacağım. Yüksek lisansımı da burada tamamlayacağım.”