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Yabancı oyuncu sayısı 5’e düştü

Türkiye Basketbol Federasyonu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yabancı oyuncu sayısının 2018-2019 sezonu ile birlikte 6'dan 5'e düştüğünü açıkladı.

Yabancı oyuncu sayısı 5e düştü

22 Haziran 2018 16:40

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) yer alacak yabancı oyuncu sayısıyla ilgili değişiklik yaptı. Mevcut dönemde uygulanan altı yabancı oyuncu sayısının 2018-2019 sezonu ile birlikte beşe indirilmesine karar verdi.

"Milli Takımımızın gücüne güç katmak, hepimizin sorumluluğudur" 

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yaptığı açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde uygulanan yabancı oyuncu sayısının altıdan beşe indirme kararının, Türk oyuncuların daha fazla süre almalarını istedikleri için gerçekleştiğini söyledi. Türkoğlu, "Türk sporcularımızın takımlarında daha çok oynama fırsatı bulmaları çok önemli. Basketbolumuzun gelişmesi için her türlü kararlı adımı attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bizleri her zaman gururlandıran, Ay-yıldızlı Milli Takımımızın gücüne güç katmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

"Oyuncularımızın bu çok kıymetli fırsatı değerlendireceklerine inanıyorum" 

Federasyon olarak kulüplerle karar sürecinde sürekli değerlendirmelerde bulunduklarını da belirten Türkoğlu, “Amacımız, basketbol ailesinin tüm değerli paydaşlarını hak ettiğimiz büyük başarılar için doğru ve milli bir hedef etrafında kenetlemekti. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Federasyon olarak, Milli Takımımız ve kulüplerimizin başarılarını her alanda sürdürebilmeleri için desteğimiz artarak sürecek. Oyuncularımızın bu çok kıymetli fırsatı değerlendireceklerine yürekten inanıyorum” diye konuştu. 

Yabancı oyuncusu sayısı ile ilgili karar gelecek sezondan itibaren geçerli olacak ve iki yıl boyunca Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde beş yabancı oyuncu kuralı devam edecek.  

 

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