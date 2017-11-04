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Yabancı uyruklu gençlerin yumruklu kavgası kameralara böyle yansıdı

Fatih’te aynı apartmanda oturan iki yabancı uyruklu gencin kavgası sokağa taştı. Sokakta birbirlerine yumruklarla birbirine vuran Afrikalı gençler sokağı adeta ringe çevirdi.Öfkeli gençleri çevrede bulunan vatandaşlar zor ayırırken, tüm bu yaşanan kavga anları ise kameralara yansıdı

Yabancı uyruklu gençlerin yumruklu kavgası kameralara böyle yansıdı

04 Kasım 2017 09:52
Yabancı uyruklu gençlerin yumruklu kavgası kameralara böyle yansıdı - Tıkla İzle

Olay, Fatih Kocamustafapaşa Caddesi’nde saat 11:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı apartmanda yaşayan iki yabancı uyruklu genç arasında geçtiğimiz günlerde tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından apartman önünde karşı karşıya gelen gençler sinirlerine hakim olamayarak kavga etmeye başladı. Yanlarında bulunan bir diğer kişinin kavgayı ayırmaya çalışması fayda etmedi. Birbirlerine karşılıklı hakaretlerde bulunan gençlerin kavgası yol boyunca devam etti. Birbirlerine yumruklar savuran gençler bir dükkanın önünde bulunan tezgahı yere devirince mahalle sakinleri de kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavga eden iki genç ayrıldıktan sonra farklı yönlere doğru ayrılırken, o anlar ise kameralara yansıdı.Görüntülerde şahıslar sokakta tartışmaya başlıyorlar. Ardından iki genç bir boksör gibi birbirlerine yumruk sallamaya başlıyor. Bu sırada bir genç yere düşerken, bir dükkandan çıkan kadın gençlere bağırmaya başlıyor.
 

 

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