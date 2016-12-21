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Yabancı uyruklu şahıslar uyuşturucu ile yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ile yakalandı.


21 Aralık 2016 16:17

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu satan 3 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. Şahısların üst ve ikametinde yapılan aramada çok sayıda esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Ferizli ilçesinden Karasu ilçesine gelen şüpheli bir otomobili durduran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobil içinde arama yaptı. Yapılan aramada 300 gram esrar, 1 tüfek ve 47 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslara işlem yapıldığı öğrenildi. 

Metin Nişancık
SAKARYA 


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