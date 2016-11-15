Türkiye’deki saç ekim merkezleri, en ileri saç ekimi teknolojilerini ve en gelişmiş yöntem olan FUE metodunu kullanıyor.

Hairwiki.com yetkilileri Türkiye’nin, saç kaybı tedavilerinde dünyada önemli bir yeri olduğunu belirtti ve konuyla ilgili olarak detaylı bilgi verdi:

Dünyanın dört bir yanından saçekimi işlemi için Türkiye'yi tercih eden kişiler, klinik ve hastaneler ile genellikle whatsapp veya eposta yoluyla iletişime geçiyor. Bu alanda hizmet veren ekipler konsültasyon aşamasında kişinin saç durumunu analiz ediyor ve uygulanacak saçekimi yöntemi ile ilgili olarak kişiye detaylı bilgi veriyor.

Konsültasyon aşamasında hastanın saçlarının farklı açılardan fotoğrafları isteniyor. Yapılan değerlendirme sonrasında hastaya detaylı ön bilgi veriliyor ve operasyon için zaman planlaması yapılıyor.

Saç ekimi işlemi için Türkiye’yi tercih edenler en az 4 veya 5 gün planlıyor. İstanbul’un çok güzel bir şehir olduğunu ve gezilecek çok fazla yer olduğunu da düşündüğümüzde bu süre az bile denilebilir.

Peki saçekimi işleminde yabancılar neden Türkiye'yi tercih ediyorlar?

Uygun Fiyatlar

Diğer dünya ülkelerine kıyasla Türkiye’de fiyatlar çok daha uygun. Avrupa ve Amerika’da saçekimi işlemi için planlamanız gereken bütçe Türkiye'ye göre 2-3 kat daha fazla.

İyi Ekipler, Doğal Sonuçlar

İstanbul, saç ekimi konusunda dünyanın en fazla tercih edilen şehirlerinden biri. Sadece saç ekimi işlemine odaklanan kliniklerin sayısı çok fazla. Türkiye’deki kliniklerin büyük bir kısmı en ileri teknolojileri ve teknikleri kullanarak saç ekimi işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca saç ekimi işleminde estetik bakış açısı ve el tecrübesi de çok önemli, bu da zaman ile gelişen bir konu. Dolayısıyla Türkiye’de saç ekimi işlemi, fazlasıyla tecrübeli doktorlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Hızlı Randevu

Diğer birçok ülkede bu alanda hizmet veren az sayıda klinik olması sebebiyle sıra beklemeniz gerekiyor ve ileri bir tarih için planlama yapılması söz konusu. Türkiye’de ise çok yakın bir tarih için randevu alabiliyor ve saçlarınıza tekrar sahip olabiliyorsunuz.

Turizm

Tarihsel, kültürel ve sosyal anlamda ilgi çekebilecek ve 24 saat yaşayan bir şehir İstanbul.

Türkiye'yi tercih edenler dünyanın en zangin mutfaklarından biriyle tanışma fırsatı yakalıyor.

Konaklama

Saçekimi işlemi için Türkiye'yi tercih eden kişiler için konaklama bir sorun olmaktan çıkıyor; klinikler misafirlerini anlaşmalı oldukları otellerde misafir ediyor.

Ulaşım

Misafirler havalimanında dillerini bilen şoförler tarafından karşılanıyor ve otele transferleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Yine tedavi süresi boyunca otel - klinik, klinik - otel transferleri ücretsiz olarak sağlanıyor.

İlandır.