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Yabancıların kredi kartlarını kopyalayıp Türkiye'de sattı

Avrupa ülkelerinde kopyaladığı kredi kartlarını Türkiye'de sattığı iddia edilen şahıs, 27 yıl 7 ay 4 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yabancıların kredi kartlarını kopyalayıp Türkiyede sattı

31 Ekim 2016 12:41

Edinilen bilgiye göre, Avrupa ülkelerinde kredi kartı kopyalayan ve Türkiye'de bunu 300 ile 500 lira arasında satan İlhan Ç., 27 yıl 7 ay 4 gün hapis cezası aldı. Cezanın kesinleşmesinin ardından İlhan Ç. hakkında yakalama kararı çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, İlhan Ç.'nin Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi. İlhan Ç. eve gelen polisi görünce kapıyı kilitleyip açmadı.
Polislerin, çelik yeleklerini giyerek operasyona hazırlandığını gören İlhan Ç. yaklaşık 30 dakikalık görüşme sonrasında ikna edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan İlhan Ç., yapılan parmak izi taramasının ardından 27 yıl 7 ay 4 günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.

Fatih Keçe
 

Etiketler: avrupa


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