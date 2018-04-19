'Yabancıya konut satışı yüzde 29 arttı'

Emlak firması Antalya Homes Emlak A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, Türkiye genelinde 2018 yılının Ocak ve Şubat aylarında bir önceki yıla göre 3 bin 885 daha az konut satıldığını, yabancıya konut satışının ise yüzde 29 artarak son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

2017 yılının Ocak ve Şubat aylarında 2 bin 692 düzeyinde bulunan yabancılara konut satışlarının 2018'in aynı döneminde yüzde 29 artarak 3 bin 471'e yükseldiğini aktaran Tekçe, “Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancılar en çok İstanbul, Antalya, Bursa, Yalova, Trabzon’u tercih ediyor. Türkiye’den konut alan kişilerin ülke uyrukları incelendiğinde ise 2018 yılında en yüksek satışın Iraklılara yapıldığı görülüyor. Iraklıları sırasıyla, Suudi Arabistan, Rusya, Afganistan, Kuveyt ve İran vatandaşları izledi” dedi.

Bayram Tekçe, konut satışlarının gerilemesindeki sebepleri talep doygunluğu, kredi faiz oranlarındaki artış ve bankaların kredi kullandırmada çok istekli olmamaları şeklinde sıralayarak, “Konut satışında son 5 yıldır her sene başında artış gösteren rakamlar bu sene düşüşe geçti. Konut satışlarındaki gerilemede talep doygunluğu, kredi faiz oranlarındaki artış ve bankaların kredi kullandırmada çok istekli olmamaları etkili. 2017 yılında yabancılara satış konusunda vatandaşlık hakkı verilmesi ve KDV muafiyeti gibi yeni düzenlemeler yabancı ülke vatandaşlarının ülkemize olan ilgisini artırdı. 2013 öncesi yabancılara yılda bin 500 konut satılırken, 2017 yılında bu sayı 22 bini aştı. Yabancıların ülkemizdeki gayrimenkul yatırımı 2017’de 5 milyar dolara yaklaştı. 2018’in ilk 2 ayı geçtiğimiz yıla göre yabancıya konut satışının daha hareketli geçeceğini ortaya koyuyor.” İfadelerini kullandı.