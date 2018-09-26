Yabancıya konut satışında, 30 milyar liralık ek potansiyel

Yabancılara gayrimenkul alımında vatandaşlık imkanı tanıyan 1 milyon dolarlık alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesinin ardından gözler sektöre ve yabancı yatırımcıya çevrildi. Bir süredir yabancılara konut satışı için yeni teşvikler verilmesini talep ettiklerini belirten Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, “Yeni düzenlemeyle çok önemli bir adım atılmış oldu. Şimdi sıra vatandaşlık işlemlerinin kolaylaştırılmasında... Yapılacak ek düzenlemelerle, yabancıya konut satışında 20 bin adetlik, yani 5 milyar dolarlık (30 milyar TL) ek potansiyel oluşturularak yıllık 10 milyar doları aşan gayrimenkul satışı gerçekleştirilebilir" dedi.

Yabancıya konut satışında rakibimiz İspanya

Türkiye'de 2013 yılında, gayrimenkul satışında mütekabiliyetin kaldırılmasıyla yabancıya emlak satışları büyük oranda arttı. Son yıllarda yaşanan siyasi krizlerin ve Türkiye'deki alım sınırının yüksekliği nedeniyle turistik amaçlı ev alan Avrupalılar rotayı İspanya başta olmak üzere Malta, Portekiz ve Yunanistan'a çevirdi. Vatandaşlık için alt sınırın 500 bin euro olduğu İspanya'da 2012 yılında yabancıya yalnızca 40 bin ev satılırken bu rakam 2017'de 90 bini aştı. Buna rağmen Türkiye yabancıya konut satışında 2013 yılından beri her yıl yaklaşık yüzde 25 büyüdü.

Türkiye'nin yabancıya gayrimenkul satışında önemli uluslararası emlak şirketi Antalya Homes'un Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkilerinin gelişmesi sayesinde, İspanya'nın payından 15 bin adetlik ek satış potansiyeli alabiliriz. Avrupalıların yanı sıra Türkiye'yi güvenli bir liman olarak gören Müslüman beyaz yakalı bir nüfus da ülkemize ciddi ilgi gösteriyor. Ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün üzerindeki iş yükü nedeniyle aylar sonrasına verilen randevular, banka hesabı açarken yaşanılan zorluklar, vergi dairelerindeki beklemeler ve adres kaydı sorunu yabancıların vatandaşlık işlemlerini oldukça zorluyor".

"Vatandaşlık İşlemleri Kolaylaştırılırsa yılda 20 bin adet ek konut satarız"

Vatandaşlık için gayrimenkul alım sınırını düşürülmesinin yanı sıra vatandaşlık işlemlerinin de kolaylaştırması için önerilerde bulunan Bayram Tekçe, "Göç İdaresi, kira sözleşmesine dayanarak oturum vermek yerine, ikamet tezkeresini ürün olarak satmalıdır. En kolay, etkili ve hızlı döviz girişi bu şekilde sağlanır. Bir diğer konu, yabancı yatırımcıya özel ‘göç işleri bürolarının kurulması'. Göç İdaresi tarafından açılacak ve yalnızca gayrimenkul alan yabancıların gideceği bu bürolarda vergi numarası, adres kaydı ve ikamet tezkeresi başvuruları aynı anda yapılabilmeli. Tüm bu işlemleri 30 dakika içinde tamamlayabilen yabancı yatırımcıda ciddi bir memnuniyet oluşacak ve bu memnuniyet yeni yatırımcıları getirecektir. Elimizdeki verilere göre, vatandaşlık için gayrimenkul alım sınırının düşürülmesi ve bu iki öneriyle mevzuatın kolaylaştırılması sayesinde ülkemizin 20 bin adetlik ek satışa ulaşacağını öngörüyoruz. Bu hususların yanı sıra bazı konulara da ek düzenlemelerle açıklık getirilmesi gerekiyor. Örneğin; 250 bin dolar gayrimenkul alımında bir kişi ve o kişinin ailesinin vatandaşlık hakkı kazanmasının önü açılması, çocuklar için yaş sınırının netleştirilmesi, hem konut hem de ticari gayrimenkullerin kapsama dahil edilmesi ve sadece bir değil toplam tutarı sağlayacak birden çok tapu ile de vatandaşlık alınabilmesi. Bu durumda sadece yüksek fiyatlı tek konut satışı yerine gayrimenkul çeşitliliği sağlanarak emlak sektörünün tamamı için fayda oluşturulacağına inanıyoruz" dedi.