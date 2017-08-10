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Yağ fabrikasında patlama: 1 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Yağ fabrikasında patlama: 1 ölü

10 Ağustos 2017 12:41

Edinilen bilgiye göre olay, Ceyhan ilçesine bağlı Kelemeti Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 11.30 sıralarında yağ fabrikasında eksen gazı patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işçi Enver Özel (50) olay yerinde hayatını kaybederken, 2 işçi de ağır yaralandı. Patlamanın etkisiyle fabrikada yangın çıkınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Yaralılar ise çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Öte yandan, son 20 gün içerisinde Adana'da meydana gelen 3 aynı iş kazasında toplam 7 kişi hayatını kaybetti. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

Etiketler: adana, patlama, yağ fabrikası


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