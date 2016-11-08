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Yağ tenekesinde bulundu

Muş'ta güvenlik güçleri tarafından, terör örgütü PKK mensuplarının araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcı bulundu.

Yağ tenekesinde bulundu

08 Kasım 2016 18:06

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün merkeze bağlı Suluca köyü Başak Mahallesi bölgesinde icra edilen operasyon faaliyetinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından araziye yerleştirilmiş 2 adet 18 kilogramlık yağ tenekesi içerisinde patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildiği belirtildi. Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikatın başlatıldığını ifade edildiği açıklamada, "Tespit edilen EYP’ler, Muş İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekibince kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına yönelik mücadele kesintisiz olarak sürdürülecektir" denildi. 

Nejdet Armağan
 

Etiketler: Muş, patlayıcı


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